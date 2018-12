Efter lang debat: Havneplan endelig vedtaget

På byrådsmødet torsdag aften vedtog et flertal på 20 ud af 25 byrådsmedlemmer en helhedsplan for udviklingen af Kerteminde havn. Bag beslutninger står Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre.

- Det er jeg meget tilfreds med og stolt over. Det er et klart signal om, at der er en stærk politisk drivkraft, der vil

udvikling i Kerteminde, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (A) i en pressemeddelelse.

Konkret vil Kerteminde med den nye havneplan blandt andet få 119 nye boliger, et turistkontor og et bibliotek.

Derudover skal den nuværende busterminal rykkes hen til den store plads, hvor bådene i dag bliver opbevaret på land.

- Vi har meget store forblæste attraktive arealer i Kerteminde, der ligger uudnyttet hen. Der er et stort behov for at udvikle Kerteminde som by og for at binde den gamle købstad sammen med havnen, så byen bliver endnu mere attraktiv for byens borgere, besøgende og erhvervslivet, siger viceborgmester, Hans Luunbjerg (V).

Planen er udarbejdet med afsæt i en politiske aftale om udviklingen af Kerteminde Havn fra juni 2018, samt i en Kulturarvsmasterplan udarbejdet af Østfyns Museer.

- Med afsæt i kulturarven står vi med en unik havneudvikling. Kertemindes havneudvikling. Det bliver en havneudvikling, der skiller sig positivt ud fra andre havneudviklinger, vi kender. Og netop derfor lykkedes den, siger borgmester, Kasper Ejsing Olesen.

