Rekordmange kæmpefugle: Havørnene indtager Fyn

At bestanden er stigende, er et resultat af, at der yngler flere og flere ørne på Fyn og omliggende øer.

I 2018 var der 21 ynglepar, og allerede nu ser det ud til at der er to-tre nye par på vej, så den samlede bestand er omkring 25.

Desuden er der en stigende mængde ungfugle og gamle fugle uden territorium, der holder til i det fynske.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening