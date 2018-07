Havudsigt: Ingen protester mod nedrivning af Strandvænget i Nyborg

En enkelt borger vil gerne bevare en del af det eksisterende byggeri omkring den tidligere institution Strandvænget i Nyborg. Ellers er alt klar til stort byggeri.

Der var fuldt hus, da Nyborg Kommune i maj måned inviterede borgerne inden for i Bastionen for at høre mere om et stort anlagt byggeri, der skal afløse den tidligere regions-institution på Strandvænget.

De 21.000 etagemeter skal rives ned og erstattes med nybyggeri på området.

I slutningen af maj kunne borgerne deltage i en forhøring og siden er en lokalplan, der omfatter nedrivningen af det hidtidige institutionsbyggeri sendt i offentlighedsfase med frist indtil 6. august.

Lokalplanen skal sikre, at nedrivningen sker på en måde, så gener for de omkringboende begrænses mest muligt, og de eksisterende forhold i det tilgrænsende parkområde ikke lider overlast.



Lokalplanen giver dog ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, før der er udarbejdet en ny lokalplan med detaljerede bestemmelser for ny anvendelse og bebyggelse i området.

Læs også Kæmpehandel i Nyborg: 200 boliger og pensionskasse-byggeri med havudsigt

En borgerindsigelse

Indtil videre har udsigten til nedrivning og efterfølgende byggeri af en helt ny bydel dog ikke vakt den store opsigt i Nyborg.

En enkelt henvendelse har forvaltningen fået, nemlig fra en borger i villakvarteret Skovparken på den anden side af Strandvænget.

Hun foreslår bygherren 5E Byg at bevare cafe, industrikøkken, sal og måske svømmehal.

- Det er gode bygninger som kunne binde et nyt boligområde sammen.Det ville også være til glæde for skovparkens beboere. Kommunens materialegård kunne stå for drift eventuelt med unge uden job. Glæder mig til at se den nye ombygning af boliger, hedder det.

Læs også 500 på venteliste til Nyborg-lejligheder med havudsigt

Røverkøb

Det er 5E Byg, der købte byggeretten på den 148.367 kvadratmeter store grund lige ned til Storebælt for 22 millioner kroner trods en offentlig ejendomsvurdering på 99 millioner kroner.

Det kommer dog formentlig til at koste i nærheden af 25 millioner kroner at rive de gamle beton-bygninger ned og lave nyt stiforløb.

5E Bygs direktør Per Jørgensen har tidligere fortalt TV 2/Fyn, at man vil invitere en pensionskasse indenfor. Desuden planlægges private boliger, alment byggeri og muligvis et oldekolle til i omegnen af en halv milliard kroner.

Ifølge CVR-registret er det selskabet 5E Byg Nyborg A/S, der ejer Strandvænget, og her er det nu Bjarne Lund Smidt, Morud, og René Søgaard Larsen fra Frørup, der er de reelle ejere af firmaet.

5E Byg er medejere af projektet og repræsenteret ved Torben Nierlsen, der er formand for selskabet.

Læs også Strandvænget rundt: Hør hvordan 5E Byg vil bygge med havudsigt i Nyborg