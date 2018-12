Havvindmøller: Borgmester Hans Stavnsager er ikke begejstret

I Assens har både borgmester og en stor del af erhvervslivet kæmpet hårdt imod den vindmøllepark, som erhvervsfolk og politikere fra Sønderborg gerne vil have opført i Lillebælt, få kilometer fra kysten ud for Assens og Faaborg-Midtfyn. Men i Faaborg-Midtfyn har politikerne ikke været så langt fremme med udmeldingerne endnu. Ifølge borgmester Hans Stavnsager (A) fordi, at man vil afvente høringsmaterialet der gør, at man kan lave et officielt høringssvar.

Afventer rapport

- Vi afventer stadig den miljørapport, der skal komme fra Energistyrelsen. Når den kommer, står vi klar til at lave et høringssvar. Det er den strategi, vi har valgt. Vi venter med at lægge os fast på en holdning, indtil vi ser materialet, som vi skal forholde os til, siger Hans Stavnsager (A) til TV 2/Fyn onsdag.

Jeg ville være glad for, hvis Sønderborg Forsyning ikke brugte den tilladelse, de har fået. Hans Stavnsager (A), borgmester, Faaborg-Midtfyn

Vend skråen

Men selvom borgemesteren altså ikke har mandat på vegne af hele byrådet, så har han selv en holdning til projektet, som især sønderjyderne gerne ser realisteret:

- Jeg kunne da godt ligesom energiministeren (Lars Chr. Lilleholt (V) red.) drømme om, at Sønderborg kommune og Sønderborg Forsyning måske lige vendte skråen en ekstra gang og overvejede, om der var andre projekter længere væk fra kysten, som man kunne få lige så meget gavn af, siger Hans Stavnsager (A).

- Jeg ville være glad for, hvis Sønderborg Forsyning ikke brugte den tilladelse, de har fået, tilføjer Hans Stavnsager (A).

