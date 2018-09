H.C. Andersen-citat bliver temaet for letbanen i Odense

Det overordnede tema for de 16 letbanetog i Odense er nu blevet besluttet blandt de i alt 1.437 forskellige forslag, der er kommet ind. Temaet kommer til at være ”At rejse er at leve”, som fem dommere fra Odense Letbane har valgt blandt de mange temaforslag.

Ud over at være borgmester i Odense er Peter Rahbæk Juel (S) formand for den dommerkomité, der nu skal til at udvælges de konkrete navne til de 16 letbanetog. Dommerne skal kigge alle navnene igennem og derefter udvælge en liste, som til sidst bliver lagt ud til folkeafstemning.

At rejse er at leve

Ifølge Peter Rahbæk Juel kan temaet ”At rejse er at leve” forstås på mange måder.

- Selvom temaet er inspireret af H.C. Andersen, skal det fortolkes frit og åbent. Derfor vil vi gerne have forslag, hvor man bruger sætningen 'At rejse er...' og fuldender den med et nyt ord. Måske tænker man på forskellige rejser i livet eller verden eller på byens udvikling. Der er frit slag for fortolkning, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Letbanen spiller en central rolle i byens udvikling. Derfor skal de 16 letbanetog navngives med afsæt i udtrykket 'At rejse er at leve'. Det hænger også rigtig fint sammen med, at Odense jo er en uddannelsesby, hvor mange tusinde hvert år påbegynder en personlig rejse ud i at realisere evner og talenter. Og der binder letbanen i høj grad universitetet sammen med resten af byen.

Hvis man har et konkret navneforslag, som på en måde fuldender sætningen ’At rejse er…’, kan man foreslå det på hjemmesiden mit-letbanetog.dk. Det skal man gøre senest søndag 30. september.

Dommerne afgør, hvilke forslag der er inden for temaet, og udvælger en liste, som bliver sat til folkeafstemning i tredje og sidste fase af navngivningen.