HCA Comedy Festival er ikke kun for sjov

I denne uge danner Odense rammen om HCA Comedy Festival. En festival som skal underholde publikum, men som også skal give stof til eftertanke.

I denne uge er der rig mulighed for et godt grin i Odense. HCA Comedy Festival er nemlig i fuld gang, og gennem hele ugen vil der være forskellige arrangementer med optrædener fra både kendte og ukendte komikere.

Umiddelbart lyder det som en uge fyldt med jokes og latter, men det er ikke kun det, festivalen håber at kunne give de besøgende.

Det er Marie Toft Projects, der sammen med H. C. Andersen Festivals er arrangør af HCA Comedy Festival, og for Marie Toft er det vigtigt, at publikum får mere med hjem end en underholdende aften, når de besøger festivalen.

- Publikum skal have en underholdende aften, men de skal også gøre sig tanker og reflektioner over samfundsproblemer. Comedy skal være med til at sætte dagsorden for, hvad vi snakker om hen over middagsbordet og på arbejdspladsen, siger Marie Toft.

Udover at komikken skal lægge op til debat og være med til at sætte dagsorden, er det også vigtigt for Marie Toft, at publikum skal kunne genkende de hverdagsproblemer, komikerne ounderholder med.

- Comedy er vigtigt, fordi komikere kan sætte ord på frustrationer, mens de samtidig er i øjenhøjde med publikum. De er almindelige mennesker, som har samme problemer som alle andre, siger Marie Toft.

DM i Impro Comedy

Et af arrangementerne til HCA Comedy Festival er DM I Impro Comedy. Finalisterne er fundet, og på lørdag afgøres det, hvilken gruppe der løber med titlen som danmarksmester i Impro Comedy.

Det er komiker Jakob Schnohr Ingversen, der er arrangør for mesterskabet, og ifølge ham handler impro comedy heller ikke kun om sjove vittigheder, men også om at publikum skal kunne afspejle sig selv i de problemstillinger, komikerne tager op.

- Alt impro er et spejl på virkeligheden. Publikum får deres umiddelbare behov for at blive afspejlet opfyldt, og de skal kunne genkende de problematikker, de bliver underholdt med, siger Jakob Schnohr Ingversen.

Underholdning fra hverdagen

Ifølge Jakob Schnohr Ingversen er tendensen inden for comedy, at flere og flere tager udganspunkt i dem selv, når de underholder på scenen.

- Komikere følger ikke længere en mainstream opskrift på at få publikum til at grine, men tager i stedet udgangspunkt i egne erfaringer fra hverdagen. Det er en positiv udvikling, hvor optrædenerne bliver mere personlige, siger han.

Jakob Schnohr Ingversen vandt selv DM i Teatersport, som DM i Impro Comedy hed før 2013, i 2008 og 2009. DM i Impro Comedy blev sidste år afholdt i København, men i år bliver det igen afholdt i Odense som en del af HCA Comedy Festival.

Der er nogle, der har det ligesom mig

Onsdag aften optræder gruppen Mens de andre drikker Breezer på Nunchi i Odense. De fire mænd, der står bag navnet, optræder med et show, der blandt andet handler om at være blevet ældre. Også de er enige i, at publikum skal kunne reflektere over

- Man griner som regel kun, hvis man selv kan relatere til det, og på den måde tager man jo noget med hjem. Fordi "der er nogle, der har det lige som mig. Ha ha ha", siger Kaspar Bang fra Mens de andre drikker Breezer.

HCA Comedy Festival fortsætter ugen ud, og der er stadig massere af arrangementer som forhåbentlig både kan underholde og give stof til eftertanke.

