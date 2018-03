HD Ejendomme bygger i Tietgenbyen

For første gang siden finanskrisen stikker det Odense-baserede ejendomsselskab HD Ejendomme spaden i jorden til et større erhvervsbyggeri.

- Vi er meget glade for, at vi, udover mindre og mellemstore erhvervslejemål, igen kan tilbyde nybyggede - større og særindrettede lejemål til vores erhvervslejere, siger Peter Uldall Borch, adm. direktør i HD Ejendomme, i en pressemeddelelse.

Byggegrunden er placeret i Tietgenbyen uden for Odense.

Erhvervsejendomme har i længere tid været en mangelvare i Odense. De seneste tomgangstal viser, at niveauet fortsat er på sit laveste siden 2009.

Det er entreprenørfirmaet Gråkjær fra Holstebro, der skal stå for byggeriet, som er påbegyndt.

Det nye erhvervsbyggeri kommer til at rumme 6000 kvadratmeter og 700 kvadratmeter kontor. Samtidig giver grunden mulighed for at tilbygge yderligere 3000 kvadratmeter.

HD Ejendomme har endnu en grund i Tietgenbyen, hvor planen er, at 3000 kvadratmeter kontor og lager skal opføres. Grunden ligger tæt selskabets domicil. Lejeren er endnu ikke fundet, og byggeriet er ikke påbegyndt.

Svenske Niam overtog sidste år HD Ejendomme med en portefølje på over fire milliarder kroner.