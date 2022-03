Kashmir og Anne Linnet kommer til Fyn: Heartland fuldender musikprogrammet

- Vi er så sultne efter festival og god musik, og efter to lange år er det nu en realitet. Derfor er jeg virkelig stolt over, at vi igen i år kan præsentere et så ambitiøst line-up med stor tyngde i toppen og masser af kvalitet ned gennem hele programmet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der venter os nogle mindeværdige musikalske øjeblikke til juni i Egeskovs magiske omgivelser, siger direktøren for Heartland, Ulrik Ørum-Petersen.

Flere store musiknavne

Blandt de øvrige navne på musikprogrammet finder man John Fogerty, Phlake, Pet Shop Boys, M.I.A., The Raveonettes, som lidt spektakulært sender Sune Wagner på scenen to gange på samme dag men i to forskellige bands, da han også skal spille med Psyched Up Janis.

De kommende uger og måneder vil der løbende blive offentliggjort flere navne inden for både art, talks og food, der kan opleves på Heartland 2022.

Festivalen finder sted fra torsdag den 2. juni til lørdag den 4. juni ved Egeskov Slot på Midtfyn.