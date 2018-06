Heartland hjælper fynske fødevarer ud til nye kunder

Det er ikke kun penge i kassen, de fynske fødevareproducenter får ud af Heartland. Det er også kontakt til nye kunder.

De ansatte i madboderne knokler med at lange mad over disken i varmen. Festivalgæsterne står i kø for at få særlige burgere, tacos, pandekager eller sandwiches, der i høj grad er baseret på fynske fødevarer.

Men fødevareproducenterne og restauratørerne får andet end gode tal igennem dankort-terminalen. De får også visitkort og mødeaftaler ned i skjortelommen.

Det sydfynske principlandbrug Steensgaard, glæder sig over Heartland som udstillingsvindue til nye kunder.

- Heartland fylder efterhånden rigtig meget for os. Både i forhold til madboder, men i lige så høj grad i forhold til levering af kød til de andre madaktører og ikke mindst muligheden for at skabe relationer til andre madnørder, der kan munde ud i spændende samarbejder. For eksempel mødte vi Matt Orlando fra Amass under sidste års Heartland, og nu er vi i gang med at udvikle en bæredygtig charcuterie sammen, fortæller Henning Wiesinger fra Steensgaard.

Hos Food Fyn, som er en del af Udvikling Fyn, har der siden Heartlands debut i 2016 været fokus på at understøtte og styrke festivalens fynske fokus på mad, og ikke mindst på at matche de fynske producenter med festivalens fødevareunivers Tasteland.

- Det betyder virkelig meget for de fynske producenter, at festivalen holder fast i målsætningen om, at minimum 75 procent af boderne er fynske, og at 80 procent af råvarerne til madstederne skal komme fra den fynske muld, siger forretningschef Mads Asbild fra Food Fyn.

Udover Steensgaard kan man finde en lang række andre fynske producenter på årets Heartland. Det er blandt andet Eventyrligt øl, Mosgaard Whisky, Det Søde Liv, Garden Theory, Det Fynske Spisekammer, De Fynske Gårde og Torup Bakkegård.

Vi får den fedeste markedsføring her, fordi det lige er vores målgruppe, som gæster festivalen. Mads Sørensen, stifter og ejer, Den Lune Pandekagebod

Derudover er en lang række fynske restauratører til stede i madboderne. Det gælder for eksempel Burger Anarchy, Thaisen Mahus, Soup Stone og Mads og Mikkels pandekager.

Heartland har ifølge Mads og Mikkel bidraget til at give deres forretning vokseværk gennem de tre Heartland-år.

- Heartland er ekstremt vigtig for os. Vi har været med fra dag et, og fra første til andet år fordoblede vi omsætningen. Og så er det jo bare fantastiske omgivelser at stå og lave pandekager i. Vi får den fedeste markedsføring her, fordi det lige er vores målgruppe, som gæster festivalen. Det har givet os rigtig mange nye kunder at være en del af Heartland, siger Mads Sørensen, stifter og ejer af Den Lune Pandekagebod.