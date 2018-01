Heartland klar med nye navne: Rocklegende kommer til Fyn

Musikprogrammet på Egeskov udbygges nu med fire nye navne. 71-årig rocklegende melder sin ankomst med sange fra flere årtier.

Den fynske festival Heartland har onsdag føjet fire navne til musikprogrammet. Den amerikanske rocklegenden Patti Smith og tre danske artister Marie Key, Liss og Mew.

De fire nye navne slutter sig til de allerede offentliggjorte, der blandt andre tæller internationale artister som The The, LCD Soundsystem og Lykke Li og danske kunstnere som MØ og C.V. Jørgensen.

Den 71- årige Patti Smith, som for mange er en legende, bliver et af festivalens hovednavne. Hun indtog en 47. plads på Rolling Stone Magazines liste over de 100 største artister inden for rock and roll. I 2007 blev rocklegenden optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

Den amerikanske poet og sanger Patti Smith bliver et af dette års hovednavne ved Heartland Festival. Foto: Steven Sebring

Hun har ikke mindre end 40 år og 11 album i hånden, når hun i år indtager Egeskov Slot, hvor hun blandt andet vil spille sange som "Horses" fra 1975 og frem til "Banga", som kun er små seks år gammel.

Men det bliver ikke kun Patti Smith, der kommer på scenen i det fynske. Hun får selskab af sit band, der består af guitaristerne Lenny Kaye og Jack Petruzzelli, den legendariske trommeslager Jay Dee Daugherty og Tony Shanahan på bas.

- Patti Smith er et sandt ikon og en af de artister, der har stået allerhøjest på vores ønskeliste siden Heartlands begyndelse. Hun er en legende, der som få har formået at holde sig aktuel både som forfatter, sangskriver og kunstner igennem snart fem årtier. I dag står hun som en af de største inspirationskilder for mange af de senere års nye, store kunstnere. Det er en kæmpe ære og en milepæl i festivalens historie, når vi kan byde Patti Smith velkommen på Heartland til sommer, siger Ulrik Ørum-Petersen, der er musikprogramchef og direktør for Heartland Festival.

Tre danskere følger trop

Ud over rocklegenden Patti Smith har Heartland Festivalen også i dag offentliggjort, at tre danske navne kommer til det fynske.

Marie Key, der ikke har været at se eller høre i det danske koncertlandskab i to år, kommer også forbi Heartland, hvor hun skal spille sange fra et nyt album. Det bliver blandt andet nye sange som "Bruger dig" og "Giganter", der skal spilles - dog sammen med de mere velkendte sange, har sangeren lovet.

Hun har været stille i to år, men i slutningen af maj vil du på Fyn igen kunne høre Marie Key synge. Foto: Morten Jerichau

Den århusianske firkløver Liss vil også være at finde på Heartlands musikprogram i år. De fik deres gennembrud i 2016, hvor den kendte stjerne Pharrell Williams ligesom danskerne forelskede sig i gruppens pop.

Det danske band Liss, der tæller fire personer, har i dag også meldt sin ankomst til Egeskov Slot. Foto: Yangze

Det tredje danske navn, som i dag kommer på plakaten, er det rutinerede indierockband Mew. De har spillet musik for danskerne i 20 år og har syv album i deres bagkatalog, når de indtager slottet.

Det danske band, der blev til i Hellerup, kommer også til festivalen. Foto: Morten Rygaard

13 navne på slottet

Heartland Festivalen afvikles vanen tro ved Egeskov Slot og løber i 2018 af stablen fra den 31. maj til den 2. juni. Med de fire nye navne er der nu annonceret tretten kunstnere i alt.

De kommende måneder vil der blive føjet mange flere navne til programmet, der rummer lidt for enhver smag indenfor mad, kunst, talks og musik.

Den kommende Heartland Festival bliver den tredje i festivalens historie.

Navne på programmet til Heartland Festival Lykke Li

Rag'n'Bone Man

Cory Henry

Benal

LCD Soundsystem

MØ

C.V. Jørgensen

Grizzly Bear

Patti Smith

Mew

Liss

Marie Key

The The



Kilde: www.heartlandfestival.dk

