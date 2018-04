Heartland lukker programmet med Annisette og The Savage Rose

Med legendariske Annisette og The Savage Rose har arrangørerne af Heartland Festival sat punktum for planlægningen af dette års festival på Egeskov Slot.

I alt er tre nye navne føjet til dette års plakat. Udover The Savage Rose er Quadron-forsangerinden Coco O. kommet på listen med en sjælden solooptræden, mens det sidste navn er de Tom Kristensen-inspirerede syrerockere i Fribytterdrømme.

Sidstnævnte bygger på musikere med rødder i Svendborg, og de slutter sig til store internationale artister som Van Morrison, The The, LCD Soundsystem, Patti Smith & Her Band, MØ - som er fra Odense -, Lykke Li og Slowdive.

Mandag offentliggøres det også, at den indiske forfatter Salman Rushdie skal indgå i en samtale med den verdenskendte schweiziske kurator og kunsthistoriker Hans-Ulrich Obrist.

Derudover fuldendes talks-programmet med ti nye navne i form af Pussy Riots Nadya Tolokonnikova, Kim Gordon, Tracey Emin, Peter Høeg, Jørgen Leth, Mette Pryds Helle, Julie Andem, Adam Price, årets Heartland Banquet-kurator Christian F. Puglisi og Tor Nørretranders.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Læs også Danmarks kedeligste orkester kommer til Odense

Bandet Fribytterdrømme og Quadron-forsangerinden Coco O kommer til Heartland Festival 2018. Foto: PR foto

Også på Future Talks-scenen, hvor der inviteres videnskabsfolk til at indgå i samtaler, som alle sætter fremtiden og fremtidens samfund i fokus fra forskellige, interessante vinkler, er der sat punktum for deltagerne.

Her vil man blandt andre kunne opleve den svenske sangerinde Jenny Wilson, den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev, forfatter og professor ved Aarhus Universitet Svend Brinkmann, algoritmeforsker Thore Husfeldt og lektor ved Erasmus Universitetet i Rotterdam og science fiction-ekspert Etienne Augé.

Se festivalens fulde program under videoen ...

Læs også Tre koncerter på én dag - Son of Caesar får en travl weekend

Det fulde program på Heartland 2018

Musik:

LCD Soundsystem, Van Morrison, Patti Smith & Her Band, The The, Grizzly Bear, Lykke Li, Mø, Rag’n’Bone Man, Slowdive, The Savage Rose, Alex Cameron, Av av av, Benal, Coco O., Cory Henry & The Funk Apostles, CV Jørgensen, Fribytterdrømme, Jonah Blacksmith (filmkoncert), Kiriyama Family, Liss, Marie Key, Mew, Omar Souleyman, Oneothrix Point Never, Peter Sommer (akustisk), Pussy Riot, Søren Huss, When Saints Go Machine.



Prxjects Stage:

August Rosenbaum x CTM, Soleima x Live Strings, Kasper Bjørke (DJ), Gents, Barselona, Jada, Louis Rustum, Yangze.

Late Night Disco: Christian D’or (DJ), Vinnie Who (DJ), Louis Petri (DJ), Dee Brown (DJ), Frederik Tollund (DJ), Fyraftensboogie (DJ).



Art:

Contemporary: Allora & Calzadilla – Temporary: Ditte Gantriis, Kirsten Astrup, Lea Guldditte Hestelund, Marie Thams.



Talks:

Salman Rushdie, Slavoj Žižek, Nadya Tolokonnikova, Mithu Sanyal, Günter Wallraff, Hans-Ulrich Obrist, Kim Gordon, Tracey Emin, Kristian Husted, Thomas F. Borgen, Peter Høeg, Jørgen Leth, Bodil Pedersen, Merete Pryds Helle, Julie Andem, Adam Price, Christian F. Puglisi, Tor Nørretranders.



Future Talks:

Eske Willerslev, Lone Frank, Jenny Wilson, Svend Brinkmann, Jens-Christian Holm, Jytte Vikkelsøe, Etienne Augé, Carsten Rahbek, Trine Demant, Cecilie Nørgaard, Thore Husfeldt, Abdel Aziz Mahmoud, Johan Olsen, Anne Mette Thorhauge, Jan Larsen m.fl.



Food:

Christian F. Puglisi x Heartland Banquet, Stedsans in the Woods, Mikkel Friis-Holm, PMY, Musling Bistro, Selma, Cicchetti, Thaisen Ma’hus, Gasoline Grill



Tasteland:

Evarist March, John Wright, Mikkel Friis-Holm, Nadine Levy Redzepi, Marie Holm x Morten Lindberg, Matt Orlando x Henning Wiesinger, David Carsten Pedersen x Nikolaj Juel, Kim Møller-Elshøj, Smag for livet x Ole G. Mouritsen m.fl.



Kilde: Heartland Festival