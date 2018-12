Heartland tilføjer syv internationale navne

Listen af kunstnere, som optræder på næste års Heartland Festival, blev torsdag endnu længere.

Torsdag morgen har festivalen nemlig løftet sløret for yderligere syv kunstnere, som festivalgæsterne kan opleve i de smukke omgivelser omkring Egeskov Slot næste sommer.

The Good, the Bad & the Queen, Charlotte Gainsbourg, Elbow, Interpol, Kris Kristofferson & The Strangers, Kamasi Washington og Danny Brown er således booket til den fynske festival, der i 2019 afvikles for fjerde gang.

Dermed har Heartland offentliggjort de første 14 navne på næste års musikprogram med hovednavne som Solange og The Smashing Pumpkins.

Musikalsk superband

Når The Good, the Bad & the Queen går på scenen på Heartland Festival næste år, så er det et decideret superband, som publikum får lov at opleve.

Gruppen består blandt andet af Gorillaz- og Blur-frontmand Damon Albarn, forhenværende The Verve-guitarist Simon Tong og bassisten fra legendariske The Clash, Paul Simonon.

Den 16. november udgav gruppen sit andet album, Merrie Land.

Countrylegende

Superkræfter er der også i den legendariske countrysanger Kris Kristofferson & The Strangers.

Siden han i 1965 landede en helikopter i Johnny Cash’ forhave for at henlede sidstnævntes opmærksomhed på Kristoffersons demobånd, har den amerikanske sanger måske mere end nogen anden indkapslet lyden af rå, upoleret country- og westernmusik.

Kris Kristofferson har formået at forblive relevant som musiker i knap fem årtier. Det er hans tre Grammyer i forskellige country-kategorier et godt eksempel på. I 2014 modtog han desuden en Lifetime Achievement og blev ved samme lejlighed indlemmet i Grammyens Hall of Fame. Når han optræder på Heartland 2019, bliver det sammen med det afdøde countryikon Merle Haggards band, The Strangers.

De syv nye navne på setlisten betyder, at der nu er offentliggjort 14 kunstnere til næste års Heartland Festival. I forvejen var Solange, The Smashing Pumpkins, Die Antwoord, Hatchie, Lewis Capaldi, Folkeklubben og Jada offentliggjort.