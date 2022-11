Heindahl døjer stadig med russisk afsavn efter lynfarvel

I starten af marts i år måtte den danske EM-spiller Kathrine Heindahl sige farvel til dagligdagen i den russiske klub CSKA Moskva, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, en uges tid før valgte at iværksætte en invasion af Ukraine.

Det gjorde på et øjeblik nyborgenseren Heindahl klubløbs frem til i sommer, hvor hun tiltrådte på en kontrakt hos Team Esbjerg under hjemlige himmelstrøg og fik karrieren op at køre igen.

Hun er en af profilerne på det danske hold ved EM og er glad for livet i Danmark, men det abrupte farvel til Moskva og en masse gode venner og holdkammerater gør stadig ondt.

- For mig betyder relationer meget, så det er sindssygt mærkeligt at have haft det fantastisk med nogen, og nu aner jeg ikke, hvornår jeg ser dem igen, siger stregspilleren.

Hun har stadig kontakt til en del af mennesker i Rusland, men frygten for Putins styre sætter også sine begrænsninger i forhold til, hvad hun kan tale eller skrive med vennerne og veninderne om.

- Jeg snakker slet ikke politik med dem. Jeg har en følelse af, at der bliver lagt ret meget låg på, hvilke eventuelle holdninger til Putin, man har, forklarer Heindahl.

- Det er mit indtryk, som jeg også har hørt fra andre, der har haft med Rusland at gøre, at der i det offentlige rum nok er lidt mere aflytning og bevågenhed, end der nogensinde ville være i et land som Danmark.

Svært at komme hjem

Det er samtidig ikke kun den manglende mulighed for at kunne snakke med sine russiske venner om alt, der forstyrrer relationerne.

Heindahl har haft svært ved at vende hjem til et Danmark og en samlet vestlig verden, hvor det har været nærmest umuligt at kunne sige noget positivt om Rusland.

Hun har ikke kunnet genkende det billede, hun havde af den russiske befolkning, som bliver tegnet i Vesten.

- Jeg elskede min hverdag, og jeg elskede at bo i Moskva. Det er en fantastisk by. Men det var bare svært at komme hjem og få følelsen af, at alt er sort-hvidt.

- Alt med Rusland var noget skidt, og det var bare ikke det nuancerede billede af det. Jeg følte, der ikke måtte være noget godt ved Rusland, forklarer hun.

Det syn på de mennesker, hun holder meget af i Rusland, har hun ikke lyst til at viderebringe dem, hvorfor hun holder det ude af snakkene og skriverierne med dem.

- Jeg har valgt ikke at snakke med nogen af dem om, hvad der konkret foregår i verden. Jeg har holdt det på et venindeplan og snak om, hvordan det går med dem, og hvordan de har det.

- Men det er vildt mærkeligt at føle, at vi lever i to forskellige verdener, når vi for så kort tid siden levede i den samme, lyder det fra Heindahl.

Intet tyder på, at Ruslands invasion er ovre lige foreløbig, og derfor er udsigten til at se de fjerne veninder i nærmeste fremtid ikke gode. Hun har dog fået en smagsprøve på gensynsglæden under EM i Slovenien.

- Der er en af de russiske spillere (Daria Dmitrieva, red.), som spiller i Krim Ljubljana, og jeg har været så heldig at rende ind i hende to gange hernede.

- Der blev jeg virkelig ramt af en varm følelse af, hvor dejligt det var at se hende, fortæller Kathrine Heindahl om gensynet med den tidligere holdkammerat fra CSKA Moskva.