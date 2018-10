Hej mor, jeg kører med Brunneren hjem

Når Odense får sine 16 letbanetog, skal de ikke bare have numre. De skal navngives. Derfor har Odense Letbane lavet en afstemning, hvor man kan stemme på 37 forskellige navne.

De 37 kandidater er kogt ned fra en liste på flere hundrede forslag, og de har alle "At rejse er ..." som overordnet tema. TV 2/Fyn lavede onsdag sin egen uofficielle afstemning med de 37 navne, man kan stemme på, og her er der én klar favorit, der scorer langt højere end alle andre: Brunneren.

Brunneren (fynsk for brunsvigeren, red.) har scoret 36 procent af stemmerne hos læserne på tv2fyn.dk, og det er næsten tre gange så mange stemmer som nummer to, Eventyret, der har fået 13 procent af stemmerne. På tredjepladsen kommer Forbindelsen med otte procent af stemmerne.

Du kan stadig stemme

Hvis du ikke ønsker at køre i et tog, der har sit navn efter en kage, kan du stadig være med til at gøre din indflydelse gældende og måske stemme på navne som Solnedgangen, Stjernestunden eller Strømmen.

Den officielle afstemning løber frem til den 24. oktober, og den kan du finde her.