Heksen kan futtes af: Første fynske kommune ophæver afbrændingsforbud

Hvis du bor i Middelfart Kommune, så kan du godt gøre heksen klar til sankthans. Middelfart ophæver nemlig som den eneste fynske kommune afbrændingsforbuddet. Du skal dog lige hive målebåndet frem, inden du gør bålet klar.

På hele Fyn har det været forbudt at tænde bål det seneste stykke tid på grund af usædvanlig tørke. Siden 25. maj har middelfarterne måtte lade ukrudtsbrændere blive i skuret, men nu ophæver TrekantBrand afbrændingsforbuddet i Middelfart.

Hvis der er den mindste risiko for, at en glød fra bålet kan svæve med vinden ind i den nærmeste plantage, så bør man lade være med at tænde bålet Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med den 19. juni, lyder det fra TrekantBrand i en pressemeddelelse.

Beredskabet omfatter Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner.

Læs også Sankthans-aflysninger breder sig

Fat i målebåndet

Det betyder ikke, at man bare kan tænde bål hvor som helst i byerne.

- Selv om man ikke befinder sig i et område med forbud, så skal man udvise stor agtpågivenhed, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber til Ritzau.

- Man skal tage bestik af vind, vejr og omgivelser. Hvis der er den mindste risiko for, at en glød fra bålet kan svæve med vinden ind i den nærmeste plantage, så bør man lade være med at tænde bålet, siger han.

Beredskabet har indført en stribe afstandskrav til sankthansbålene, så man må have fat i målebåndet, inden man griber tændstikkerne og sender heksen til Bloksbjerg på lørdag.

Krav til sankthansbål i Middelfart De skal være 400 meter fra nåletræsbevoksninger samt lyngdækkende arealer.

Der skal være 30 meter fra bygninger med hårdt tag

Bålet skal være 60 meter fra letantændelige markafgrøder

Og så skal der være 200 meter til stråtækte huse, oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Bålet skal være under konstant opsyn.

Det skal slukkes forsvarligt, inden bålet forlades.

Hæld vand på.

Du må ikke tildække de varme gløder med sand, da sandet holder på varmen og kan forvolde alvorlige forbrændinger, hvis personer eller dyr træder eller roder i det varme sand.

Kommuner med afbrændingsforbud

Det er det usædvanlige varme vejr og manglen på regn i maj og juni, der har fået Fyn og andre dele af Danmark til at tørre ud.

Lige nu er 59 kommuner ramt af delvist eller totalt afbrændingsforbud.

Du kan se listen her.

I Odense er flere traditionsrige sankthansbål aflyst. I Nyborg og Faaborg-Midtfyn har man også slukket for de sidste gnister af håb om store bål på lørdag, medmindre regnen kommer væltende.

- Afbrændingsforbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver det, skriver Faaborg-Midtfyn.

- Hvis det ikke sker inden lørdag den 23. juni, vil det være forbudt for alle at tænde bål sankthansaften.

En ophævelse vil fremgå på Beredskab Fyns hjemmeside.

Mangler flere dages regn

Beredskab Fyn oplyser, at lokale byger ikke ændrer væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.

- Hvis vi rammer en vejrsituation, hvor der er udsigt til meget nedbør de næste dage, kan situationen blive forandret i nogle af de kommuner, der fortsat har forbud, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

- Vi holder øje med situationen time for time. Vi har ingen interesse i at opretholde et forbud, hvis det kan aflyses, fortæller han.

Hvad må du?

Forbuddet gælder brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.

Det er stadig tilladt at bruge en grill på etablerede bålsteder, på strande og på andre uantændelige underlag, som fliser og asfalt.

Et bålfad i maksimalt 80 centimeter i diameter med rent og tørt træ kan også give fornemmelsen af bål uden du risikerer bøder fra politiet.