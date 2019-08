Stor eftersøgning i nat: Helikopter fandt nedkølet 74-årig dement kvinde i majsmark

En 74-årig dement kvinde forlod mandag aften sin bopæl på et plejehjem i Flemløse. Et par timer senere blev hendes forsvinden meldt til politiet, der iværksatte en stor eftersøgning af kvinden.

- Hun var ikke at finde nogen steder, så vi gik straks i gang med eftersøgningen. Vi indsatte blandt andet hundepatruljer, ligesom vi havde helikoptere ude at lede efter hende, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Kvinden var gået fra plejehjemmet omkring klokken 18, og efter et par timers eftersøgning på landjorden blev Forsvaret også indsat.

- Vi fik meldingen omkring klokken 23.50 om, at en ældre kvinde var gået hjemmefra uden overtøj, og at hun befandt sig i åbent landskab. Så vi sendte en redningshelikopter af sted fra Skrydstrup for at lede efter hende, siger Lars Skjoldan, der er pressevagt ved Forsvarskommandoen.

Endnu en helikopter

Samtidig aktiverede Forsvaret også en helikopter fra Redningsberedskab Danmark, eskadrille 724 fra Karup, der også sendte en helikopter af sted.

Den nåede dog aldrig så langt, for klokken 01.05 - syv timer efter hun forlod sin bopæl - blev kvinden fundet igen ikke langt fra plejehjemmet, og Fennec-helikopteren fra Karup kunne derfor vende om.

- Redningshelikopteren har både night vision og varmesøgende kameraer, og med dem er det meget tydeligt, hvis der er personer på jorden. Så de har formentlig set hende med det kamera, siger Lars Skjoldan.

Redningshelikopteren landede i nærheden og var hos den 74-årige kvinde, indtil ambulancen ankom omkring klokken 01.20.

Nedkølet

Den demente kvinde var blevet kold efter at have været udenfor i det ustabile danske sensommervejr.

- De fandt hende i en majsmark. Hun var nedkølet og lidt forkommen, så hun blev bragt på sygehuset, fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi.

Den 74-årige kvinde har det ifølge vagtchefen efter omstændighederne godt.

- Så det er en god sag, kan man sige, fortæller vagtchefen.