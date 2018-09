Helikopterlarm i natten: Jægersoldater sprang ud over Fyn

Onsdag aften trænede Jægerkorpset faldskærmsudspring over det nordvestlige Odense.

En vedvarende helikopterstøj over det nordvestlige Odense skabte onsdag aften stor undren blandt flere af beboerne i området.

Denne undren var næppe blevet mindre, hvis de havde vidst, at det var kampklædte elitesoldater fra Jægerkorpset, der trænede faldskærmsudspring i nattemørket.

- Vi har en stor øvelse på vej, Night Hawk, der afvikles i det meste af september. Det, man kunne høre, var fortræning til øvelsen, altså teknisk træning, hvor Jægerkorpset trænede faldskærmsudspring sammen med en amerikansk enhed, siger Julia Liberati, der er presserådgiver ved Forsvaret.

Øvelsen går officielt i gang på mandag og afvikles i store dele af Nord- og Midtjylland. Flyvestation Aalborg og Flådestation Frederikshavn danner i knap tre uger ramme om Night Hawk.

Læs også Hudløst ærlig jægersoldat har fundet fred på Fyn

Øvelsen er en stor specialoperationsøvelse, hvor Jægerkorpset og Frømandskorpset vil træne specialoperationer sammen med Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren og militære enheder fra ni andre NATO-lande.

Derfor havde de specialuddannede jægersoldater, der normalt holder til på Flyvestation Aalborg, behov for at fintune indsættelse via helikopter. Og det kunne altså lade sig gøre omkring Beldringe og området syd for lufthavnen.

- Der skal jo være en bestemt vejrudsigt for, at man kan springe faldskærm, så det har der lige været henover Fyn i aftes, siger Julia Liberati.

Kæmpe øvelse

I alt deltager op mod 2.000 soldater i øvelsen, der kommer til at foregå på alle tider af døgnet og på både civile og militære områder.

- Det er vigtigt, at soldaterne får mulighed for at træne et helt set-up, både med planlægning og gennemførelse af missioner, så de vedligeholder deres kompetencer og dermed er klar, når de bliver sendt på skarpe missioner, fortæller generalmajor Peter Boysen, chef for Specialoperations-kommandoen, om øvelsen til forsvaret.dk.

Læs også Jægersoldaten: Egentlig er jeg en tøsedreng

Øvelsens scenarie koncentrerer sig om det, der i fagsprog kaldes hybride trusler og hybrid krigsførelse.

Udtrykket hybrid dækker over, at fjenden ikke kun kan angribe med soldater og konventionelle våben, men også med eksempelvis cyberangreb, vira mod offentlige institutioner og kraftværker og ved at skabe forvirring og modstand i befolkningen med fake news.