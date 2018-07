Helle stryger til tops på hitliste - blev opdaget på plejehjem af Richard Ragnvald

Helle Lynge er nummer et på dansktoplisten. Richard Ragnvald fortæller, hvordan han opdagede den fynske sangerinde efter en koncert på et plejehjem.

53-årige Helle Lynge fra Svendborg er strøget helt til tops på dansktoplisten med sangen “Du skønne Danmark”.

- Det er meget surrealistisk, siger Helle Lynge til TV 2/Fyn.

Hendes vej til toppen er ganske usædvanlig. Det er med hjælp fra en af Danmarks største dansktopstjerner, 70-årige Richard Ragnvald, som tilfældigt opdagede hende efter et besøg på et plejehjem for to et halvt år siden.

Richard Ragnvald: Jeg var ved at pakke mine ting

Richard Ragnvald optrådte på plejehjemmet, hvor Helle Lynge arbejdede.

- Da jeg havde optrådt, havde pakket mine ting sammen og var på vej ud i bilen for at køre hjem til Aarhus, sker der det, at der kommer Helle, fortæller Richard Ragnvald.

Helle Lynge, der er stor fan af den aarhusianske dansktoplegende, havde indspillet noget musik, som hun gerne ville have ham til at lytte igennem for at se, om der var noget potentiale i det.

- Jeg havde en cd liggende ude bilen, så den kunne han da lige få med, fortæller Helle Lynge om deres første møde.

- På vejen hjem sad jeg og lyttede til cd’en. Pludselig kommer en sang, der hedder “Visen om de 18 svaner”, fortæller Richard Ragnvald, der blev så imponeret over hendes vokal, at han straks ringede til den ukendte fynske sangerinde.

Deltog i talentkonkurrence

Herfra udviklede deres samarbejde sig, og dansktoplegenden opfordrede plejehjemsmedarbejderen fra Svendborg til at tage ud og optræde med hendes musik.

To år senere, i december 2017, blev Richard Ragnvald spurgt, om han til Dansktop Prisen ville stille op i talentkonkurrencen “Mig og min mentor”.

- Der havde jeg Helle Lynge i tankerne, forklarer Richard Ragnvald, og samarbejdet blev en succes, selv om de ikke vandt konkurrencen.

Hjertevarm sangerinde

Richard Ragnvald brød selv igennem på dansktoppen i 1992 med hittet “Tak, fordi vi er venner”. Hans største hit er “Kære lille mormor” fra 1993. Ifølge legenden har Helle Lynge en helt særlig måde at optræde på.

- Hun er en person, der er hjertevarm, og man kan høre - når hun synger - at hun mener det, hun leverer, forklarer Richard Ragnvald.

Helle Lynges nye sang er strøget ind som nummer et på dansktoplisten, og det motiverer hende til at satse endnu mere på sangkarrieren.

- Jeg føler mig meget priviligeret over, at jeg kan glæde andre med min sang, siger Helle Lynge.

Den ugentlige hitliste afspejler den aktuelle dansksprogede popscene. Dansktoppen er baseret på resultatet af lytternes sms-afstemning.