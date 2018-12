Efter dobbeltdrab: Helnæs mindes Benjamin og Hannelore

- Det berører mange, der bor på Helnæs, fortæller sognepræst Else Suhr fra Helnæs Kirke.

Hun er en af dem, der har været med til at arrangere en mindehøjtidelighed for de to personer, der søndag eftermiddag blev dræbt på Helnæs. Et dobbeltdrab, der kostede 37-årige Benjamin Bonde Nielsen og 74-årige Hannelore Elisabeth Bess livet.

Hændelsen fylder i lokalsamfundet på halvøen, hvor der bor omkring 200 mennesker. Derfor tror Else Suhr, at mange vil dukke op torsdag eftermiddag.

- Jeg tror, der kommer mange til mindehøjtideligheden. Det berører folk rigtig meget, siger hun.

Mindehøjtideligheden finder sted i Helnæs Kirke og bliver med musik, salmer og ord fra præsten.

Godt at samles

- Når der sker en tragisk begivenhed som her, er det i situationer som denne, at kirken kan bruges, siger Else Suhr.

Hun mener, at kirkerummet er et godt sted at trække sig lidt væk fra hverdagen og samles i fællesskab.

- I kirkerummet har man fokus på grundværdierne i livet – tro, håb og kærlighed – og i kraft af det tilgivelsen og barmhjertigheden, siger hun.

Efter mindehøjtideligheden er der lagt op til, at de fremmødte forsætter videre til Café Helnæs Mejeri på halvøen.

Mandag blev en 43-årig mand i forbindelse med dobbeltdrabet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Middelfart frem til 7. januar.

