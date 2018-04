Hemmeligholdte mails: Nordfyns Kommune har brudt loven

TV 2/Fyn har ad to omgange søgt aktindsigt ved Nordfyns Kommune i forbindelse med nepotismesagen. Begge gange er information udeladt, og det er i strid med offentlighedsloven, vurderer ekspert.

Nordfyns Kommune har brudt offentlighedsloven i sit svar på to aktindsigter, TV 2/Fyn har søgt. Det vurderer professor i medieret Sten Schaumburg-Müller, der underviser i offentlighedsloven på Syddansk Universitet.

Det drejer sig om to aktindsigter, TV 2/Fyn har søgt i forbindelse med den sag, hvor en centerleder fra Nordfyns Kommune i strid med forvaltningsloven har købt kurser fra sin søsters virksomhed. Begge gange er der udeladt mails, som TV 2/Fyn via en anden aktindsigt ved eksisterer.

- Det er en klar overtrædelse af offentlighedsloven. Den er fuldstændig åbenlyst. Det er ikke sådan, at man tænker: "Hvor ligger vurderingen?" Det er der ikke noget med. Det er bare en fejl. Det er en overtrædelse af offentlighedsloven, siger Sten Shaumburg-Müller.

Ingen skriftlig korrespondance

I første aktindsigt beder TV 2/Fyn om at se fakturaer og alt skriftlig korrespondance mellem Nordfyns Kommune og kursusudbyderen, Tina Bue Frandsens, virksomhed.

Fakturaerne kommer, men i svaret lyder det fra kommunen:

Ideen med offentlighedsloven er, at alle vi almindelige borgere skal kunne vide, hvad forvaltningsmyndighederne laver for vores penge. Det er et grundlæggende demokratisk princip. Sten Shaumburg-Müller, professor i medieret, SDU

“Da der ikke foreligger nogen skriftlig korrespondance med Vejen til Livet/v Tina Bue, er det ikke muligt at give jer aktindsigt heri”.

En anden aktindsigt fra Kerteminde Kommune viser dog, at centerlederen har kommunikeret med sin søster og mand om lige præcis det selskab og de kurser, de har købt.

- Det virker åbenlyst, at det er en fejl. I har bedt om nogle dokumenter, som I efter min vurdering har ret til aktindsigt i, eftersom det er beskeder, der er gået ind til og ud fra kommunen. Dem skal I som udgangspunkt have aktindsigt i. Så får I en melding om, at der ikke findes nogen. Det er forkert, så det er en fejl og i strid med loven, siger Sten Shaumburg-Müller.

- Der er undtagelser i offentlighedsloven, men jeg kan ikke se, at der er nogen relevante undtagelser her, uddyber han.

Fritaget leder skulle selv finde mails

Senere søger TV 2/Fyn på ny en aktindsigt til Nordfyns Kommune, hvor det understreges, at det drejer sig om kontakten mellem centerlederen og Tina Bue Frandsen. Denne gang sender Nordfyns Kommune en mailkorrespondance, men når man sammenligner den med aktindsigten fra Kerteminde Kommune, kan man se, at visse mails er udeladt.

TV 2/FYNS OVERVEJELSER OMKRING OFFENTLIGGØRELSE AF NAVNE: Vi har valgt ikke at nævne navnene på de to medarbejdere, som er søster og svoger til Tina Bue Frandsen, da de ikke er offentlige personer eller personer i større chefstillinger.

De to er heller ikke dømt eller tiltalt for at have begået noget ulovligt.

Tina Bue Franden er en offentlig person, som har bestridt høje poster både politisk - som medlem af byrådet i Odense gennem 20 år - og som embedsmand. Hendes navn nævnes således, selvom hun ikke har overtrådt forvaltningsloven i den pågældende sag.

- Det lyder som en yderligere fejl. Det er for så vidt det samme, for der er noget, de stadigvæk ikke fremsender, fortæller Sten Shaumburg-Müller.

Centerlederen er selv blevet bedt om at finde og sende sin mailkorrespondance med sin søster. Det fortæller juristen i Nordfyns Kommune, der har behandlet sagen. Ifølge ham er det normal procedure, fordi sagen ikke er journalført.

Ifølge Sten Shaumburg-Müller er det ikke sikkert, at det er et problem, når kommunen har bedt den pågældende medarbejder om selv at sende kontakten videre.

- Ikke nødvendigvis for hvis den pågældende medarbejder gør det, opfylder kommunen jo sin forpligtigelse efter loven. Så bliver de relevante dokumenter fremsendt. Men hvis den pågældende medarbejder ikke gør det, har kommunen et problem, for så lever kommunen ikke op til loven, siger han.

I sidste ende er det ifølge offentlighedsloven kommunens ansvar, at de rigtige dokumenter bliver sendt, når der er søgt en aktindsigt, understreger professoren.

