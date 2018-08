Hemmeligt dokument afsløret: Sådan vil man støtte tørkeramte landmænd

Avisen Danmark er kommet i besiddelse af et dokument, der beskriver konkrete muligheder for støtte til tørkeramte landmænd. Nu skal regeringen bare internt blive enige.

50 fynske landmænd risikerer at gå konkurs, hvis de ikke støttes økonomisk. Det viser en beregning fra landbrugets rådgivningscenter, Seges.

Embedsmænd i Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet har forfattet et internt regeringsdokument med flere muligheder for økonomisk krisehjælp til landbruget.

Nu skal regeringen blot blive enige om, hvilken løsning der bedst redder landmændene ud af sommerens hedebølge - det miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen kalder "en naturkatastrofe, som har ramt landbruget bredt".

Det skriver avisen Danmark, der er i besiddelse af det 35 sider lange dokument.

Afskaffelse af jordskat

Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer har bedt om skattelettelser, og Venstres Erling Bonnesen er ikke afvisende for netop dét forslag.

Den såkaldte jordskat indbringer årligt omkring en halv milliard kroner til kommunerne.

- Jordskatten kan sammenlignes med, hvis håndværkeren får en ekstraskat, inden han tager fat i værktøjet for at arbejde. Det er jo helt urimeligt, det kan enhver forstå. På samme måde virker jordskatten; man starter med at beskatte landmanden af sit værktøj, inden han går i gang. Så er man bagud på point, og det duer ikke, når vi skal konkurrere med andre lande, siger Erling Bonnesen til TV 2/Fyn.

Jordskatten er derfor én af de løsninger, der ifølge dokumentet skal vendes i regeringsgruppen. Men det skal gå stærkt med at finde flertallet i Folketinget. Ifølge avisen Danmark kan it-systemerne nemlig ikke håndtere en ændring i skatterne, hvis kommunerne ikke får besked senest den 27. august.

Statsgaranterede lån

En udfordring, som regeringen dog skal tage stilling til, inden flertallet overbevises, er, at cirka en tredjedel af den danske landbrugsjord er ejet af bønder, der forpagter jorden. Indføres skattelettelserne vil pengene derfor ikke gå til landmanden, men til lodsejeren. Derudover er der også risiko for, at EU vurderer det som ulovlig statsstøtte.

Avisen Danmarks skriver også, at regeringen skal overveje, om statsgaranterede lån kan være en løsning for de ramte landmænd. Embedsmændene skriver dog i dokumentet, at staten vil kunne forvente "betydelige tab afhængig af de fremtidige konjunkturer" ved denne løsning.

