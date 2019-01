Berørt af togulykken: Henning samler ind til de efterladte

Det fyldte alt i de danske medier, da otte personer mistede livet i en togulykke på Storebæltsbroen den 2. januar.

Billederne af de ødelagte togvogne påvirkede mange, og én af dem var den pensionerede tømrer Henning Grau fra Bogense.

- Jeg havde selv lige været i København med toget - også med den tidlige afgang. Jeg har en datter, der pendler en gang eller to om ugen mellem Aarhus og København - og hun tager også den samme afgang. Så det allerførste jeg tænkte, var “Åh”, men heldigvis var hun ikke med, siger Henning Grau til TV 2/Fyn.

Penge i stedet for blomster

Som så mange andre blev Henning Grau dybt berørt af ulykken, men da han så billeder af folk, som lagde blomsterbuketter på begge sider af Storebæltsbroen, fik han en idé: Han ville samle penge ind til de pårørende.

- Så siger jeg til min kone: “Hvad med at man i stedet for at bruge hundrede kroner på blomster, giver dem til de pårørende?"

Men Henning Grau har aldrig prøvet at starte en indsamling før, så det krævede lidt research, inden hans plan var klar til at blive realiseret. Det viste sig imidlertid, at der under Civilstyrelsen findes noget, der hedder Indsamlingsnævnet.

Godkent indsamling

Her har han nu fået godkendt sin indsamling, og efter at have spenderet 1100 kroner på en dedikeret bankkonto til indsamlingen, er Henning Grau nu klar til at samle penge ind til de pårørende.

- De pårørende kan i princippet være anonyme og bare henvende sig med et kontonummer, og så overfører vi pengene. Det skal foregå på en rolig og stille måde, siger han.

Sådan kan du støtte indsamlingen Du kan støtte indsamlingen på to måder: enten via din netbank på kontonummer 0756-3231060269 eller på Mobilepay på nummeret 31711951.

Indtil videre er der kun indsamlet få tusinde kroner, men Henning Grau håber, at mange flere vil støtte indsamlingen for de pårørende.

Du kan læse mere om indsamlingen her: