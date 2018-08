Henrik vidste ikke, han skulle have enorm gylletank i baghaven

Beboere i Gerskov og Hessum i Nordfyns Kommune opdagede mandag morgen, at en 3.000 kubikmeter stor gylletank skulle stå nærmest i deres baghave.

Mandag morgen trillede en gravko ind på en mark mellem Gerskov og Hessum og begyndte at grave. Henrik Hansens grund støder op til marken, og han går forvirret ned til chaufføren for at høre, hvad der foregår.

Han fandt ud af, at Nordfyns Kommune har givet tilladelse til at opføre en 3.000 kubikmeter stor gylletank på marken bag Henrik Hansen.

- Der er ingen i nabolaget, der har hørt noget om den her gylletank. Det er ikke i orden, at kommunen ikke har givet os naboer besked, siger Henrik Hansen.

00:41 Henrik Hansen mener ikke, det er i orden, at kommunen håndterer sagen på den her måde. Luk video

Sendt til høring i september

Ifølge Nordfyns Kommunes Plan- og Kulturchef, Åse Nielsen, har gylletanken været i høring på kommunens hjemmeside tilbage i september sidste år.

Det er dog ikke nok, mener Malene Pørksen, der også bor i kvarteret.

- Jeg har førhen været medlem af kommunens nyhedsbrev, men jeg har ikke fået nogen nyheder det sidste år. Jeg er ellers nysgerrig efter at vide, hvad der sker herude i området, så jeg synes lige så meget, at det er kommunens ansvar at give i hvert fald naboerne besked, siger hun.

Ikke tilstrækkeligt generet

Hvis naboerne skulle have været informeret direkte, så skulle de have været en part i sagen. Vurderingen, hvorvidt naboerne er en part, er taget af Nordfyns Kommune.

- Kommunen har vurderet, at naboerne ikke skulle være part i beslutningen, da gylletanken ikke vil være til tilstrækkelig gene for dem, fortæller Åse Nielsen.

I Gerskov og Hessum kan naboerne godt finde gener ved den kommende gylletank.

- Som det er nu, så har vi den tunge trafik med gylle koncentreret til et par uger i foråret og efteråret. I de perioder kører forældrene til de børn, som bruger den her vej til skolevej, deres børn i skole. Nu kommer den tunge trafik til at blive spredt ud over hele året, siger Malene Pørksen og fortsætter:

- Og hvor let bliver det at komme af med en ejendom, hvor der ligger en gyllebeholder nærmest i baghaven? Det kan man næsten sige sig selv, at det bliver måske ikke nemt, selvom de siger, at det ikke kommer til at lugte. Det vil nok også afholde folk fra at flytte herud.

00:22 Naboerne til den nye gylletank er også bekymrede for, hvordan den vil påvirke miljøet. Luk video

Sendt en mail til kommunen

Beboerne i Gerskov og Hessum har sendt en mail til kommunen og afventer nu svar.

- Vi har stillet kommunen en række spørgsmål, blandt andet om proceduren har været i orden, og hvorfor vi ikke er blevet informeret, siger Henrik Hansen.

Han håber, at kommunen i fremtiden vil give naboerne besked, hvis de planlægger nye byggerier i området.

- Proceduren har ikke været i orden, ved at vi ikke er blevet informeret. Hvis vi ikke siger til nu, så risikerer vi, at den her procedure bliver normalen i fremtiden. Konsekvensen, af at vi kun bliver informeret på hjemmesiden, er, at vi kan aldrig nogensinde vide, hvornår de kommer og graver igen, siger Henrik Hansen.