Efter dødsulykke: Her bliver fartgrænsen stadig overskredet

- Alle fire hjul kan lette, hvis man kører stærkt over bakken, fortæller flere bilister til Bemærk.

Den berygtede Gundestrup-bakke på den lille, smalle vej mellem Vester Åby og Gundestrup kan virke dragende på fartglade trafikanter, fordi bilen nærmest letter ved hastigheder på op mod 100 kilometer i timen.

Der er mange unge mennesker, der lige tager bakken, når de skal til Svendborg. Mathias Nielsen

Efter flere henvendelser har ungdomsredaktionen på TV 2/Fyn, Bemærk, i samarbejde med Fyns Politi undersøgt, om fart over bakken stadig er et problem, efter to unge mistede livet i en soloulykke i november 2016.

Tallene fra Fyns Politi viser, at hver syvende af dem, der passerede bakken en hverdagsaften i marts, kørte for hurtigt.

Mathias kører stærkt, selvom vennen omkom

Læs også To unge dræbt i trafikulykke

Høje hastigheder over Gundestrup-bakken kostede i november 2016 kostede en 18-årig mand og en 17-årig pige livet.

Bilen blev skåret over i to dele, da den ramte et vejtræ i et par meters højde. De to unge blev slynget ud på marken og var dræbt på stedet, oplyser politiet.

Og selvom man skulle tro, at ulykken skulle have været til skræk og advarsel, har den ikke ændret fænomenet.

- Der er mange unge mennesker, der lige tager bakken, når de skal til Svendborg, siger Mathias Nielsen, der var kammerat til den 18-årige, der førte bilen under ulykken i 2016.

At være pårørende til en dødsulykke er for nogle ikke tæt nok. Hvis du sidder med i bilen, hvor ulykken sker, eller saver en person ud, der er kørt galt, virker skrækken stærkere. Man skal kunne se det for sig. Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, RUC

Du har en kammerat, der afgik ved døden. Hvad tænker du om det?

- Jeg tænker ikke det helt store. Ikke altid. Men når jeg har kørt, og bilen er lettet med alle fire hjul, dér har jeg tænkt: "Wow, det var dét, der skete for min kammerat," så det prøver jeg lige at lade være med, fortæller Mathias Nielsen.

Ekspert: Mænd føler sig udødelige

Ifølge adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet er der flere forklaringer på, hvorfor det særligt er unge mænd, der er overrepræsenteret blandt dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken.

- Unge mænd føler sig udødelige. De tør mere, og selvom de er pårørende til en dødsulykke, kommer det ikke altid tæt nok på. Men hvis de sidder med i bilen, hvor ulykken sker, eller saver personen ud, der er kørt galt, så virker skrækken stærkere. De skal kunne se det for sig, før de ser konsekvenserne i øjnene, siger Pelle Guldborg Hansen.

Fart i stedet for smart arbejde

Mænd konkurrerer i højere grad om, hvem der tør mest. Risikoadfærd bliver på den måde maskulint, mener Pelle Guldborg Hansen.

- Hvis ikke de har et smart arbejde eller tjener mange penge, er mænd mere tilbøjelige til at vise, at de tør løbe en risiko andre steder. Det er her, hvor mænd viser over for andre hankøn, at de tør, siger han.

Fakta om fart og trafikulykker: På Fyn er 71 procent af de dræbte og alvorligt tilskadekomne 18 til 24-årige mænd.



Fart er den største dræber i trafikken. For høj hastighed er skyld i halvdelen af alle dødsulykker.



Unge bilister står for en tredjedel af samtlige ulykker - selvom de kun udgør omkring ti procent af befolkningen.



Kilde: Rådet for Sikker Trafik, Danmarks Statistik

Ifølge adfærdsforskeren er løsningen på fartproblematikken aldersbetinget.

- Typisk har unge mennesker ikke nok på spil. Det har man eksempelvis, hvis man har fået børn. Man lærer med alderen. Eksempelvis hvis du sætter dig op i et fly, og det styrter ned, så har dit barn ikke en forælder. Er du derimod ung, er død et abstrakt begreb, som de ikke kan forholde sig til, siger Pelle Guldborg Hansen.

Læs også Blandt mordere og voldtægtsforbrydere: Sådan sætter 21-årige Mia sig i respekt

Informationstavle som løsning

Selvom nogle lokkes til Gundestrup-bakken på grund af fartglæde, ser andre bakken som et problem. Selvom den tilladte hastighed på 80 kilometer i timen bliver overholdt, kan bakken få bilen til at lette.

- Der er ikke skildret nogen steder, at der kommer så alvorligt et bump på vejen. Hvis du kører 80 kilometer i timen eller mere, så letter du, om du vil det eller ej, oplyser flere kilder til Bemærk.

Ifølge flere lokale bilister mangler der advarselstavler eller anden information der indikerer, at der kommer en uventet brat bakke på vejen.

Hvis du kører 80 kilomenter i timen, og det tager dig halvandet sekunder at reagere på en uventet forhindring på vejen, vil bremselængden være omkring 65 meter.

På billedet nedefor kan du se bremselængden ved forskellige hastigheder.

Kører du over 30 procent hurtigere, end du må, får du et klip i kørekortet. Foto: Rådet for Sikker Trafik