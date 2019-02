Bjørk er en del af LGBTQ+: - Her bliver man ikke slået - man bliver nærmere hyldet

- Her er det okay at være den, man er. Og her bliver man ikke slået på. Man bliver nærmere hyldet.

Bjørk Møller har samlet 30 unge mennesker på Svendborg Gymnasium af en helt særlig grund. De identificerer sig nemlig hver især med forskellige seksualiteter og kønsidentiteter, og så er de fælles om at være en del af LGBTQ+-miljøet.

LGBTQ+ er et fællesskab for alle med en anderledes kønsidentitet eller seksualitet end det at være heteroseksuel.

Mandagens møde var en stiftende generalforsamling, der skulle danne foreningen "Plus". Meningen med foreningen er at gøre plads til alle de unge i og omkring Svendborg, der føler, at de er en del af LGBTQ+.

Hvad står LGBTQ+ for? L = Lesbisk G = Bøsse B = Biseksuel T = Transseksuel Q = Queer (Personer, som ikke er heteroseksuelle eller opfatter sit køn som enten mand eller kvinde.) + = Personer med andre seksuelle orienteringer, som er anderledes end flertallets.

- Der er rigtig mange foreninger og muligheder i København og Aarhus, hvor dem der bor i provinsen, måske ikke lige har et sted at gå hen, når man er andet end heteroseksuel, siger Bjørk Møller, der identificerer sig selv som "queer".

Mangfoldighed i provinsen

På grund af sin seksualitet og kønsidentitet overvejede hun at flytte til København, da hun skulle starte på gymnasiet.

- Jeg følte mig ikke tilpas i folkeskolen, men af en eller anden grund valgte jeg at blive i Svendborg, og nu har jeg valgt at blive og kæmpe for det. Det er netop derfor, vi har startet foreningen. Fordi vi vil skabe et mangfoldigt Svendborg.

Hele idéen startede med, at nogle elever fra Svendborg Gymnasium besluttede sig for at lave en undersøgelse blandt gymnasieeleverne. De ville finde ud af, hvor mange på gymnasiet der følte, de var en del af LGBTQ+.

Resultatet lød, at 15 procent af gymnasiets elever følte, at de var en del af LGBTQ+. Efter undersøgelsen gik Bjørk Møller og to andre elever videre med idéen om at stifte en forening.

Vold til gymnasiefest

På Svendborg Gymnasium har der været problemer til gymnasiefesterne, hvor blandt andre Bjørk Møller har oplevet hadforbrydelser i form af vold.

- Jeg har oplevet at blive slået på til en af vores gymnasiefester, fordi der er mange, der har set mig være en del af det her LGBTQ+-miljø. Men her i foreningen er det okay at være den, man er. Her bliver man ikke slået på, man bliver nærmere hyldet, siger Bjørk Møller.

Et trygt sted

Meningen med foreningen er at skabe et sted, hvor man kan være tryg - også selvom man ikke er sprunget ud endnu.

- Vores undersøgelse siger lidt om, at der nok er mange, der ikke tør springe ud. Det er derfor, vi har lavet det her fællesskab, så det bliver nemmere at snakke om, siger Bjørk Møller.

Planen med foreningen er ikke kun at skabe et nyt fællesskab. Bjørk Møller og de andre unge i foreningen har også planer om blandt andet at tage ud til folkeskoler og fortælle eleverne om de forskellige seksualiteter og kønsidentiteter.