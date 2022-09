Få overblikket her: Tæt på halvdelen af de fynske politikere bor ikke på Fyn

Rasmus Helveg Petersen er født og opvokset i København. Det er derfor ikke nye toner, at han er bosat langt fra sine vælgere, og det har ikke tidligere været et problem for ham.

Fyn har lige nu 12 mandater siddende i Folketinget, og det er dermed kun lidt over halvdelen, der rent faktisk selv bor på øen.

- Jeg er valgt til trods for, at jeg bor i København. Så jeg kan konstatere, at det godt kan lade sig gøre at bo i en anden by end sine vælgere. De har selv valgt mig ind, siger den radikale Rasmus Helveg Petersen.

Ikke problematisk

Lektor i statskundskab ved Roskilde Universitet (RUC) Flemming Juul Christiansen fortæller, at der altid har været tradition for såkaldte faldskærmspolitikere i dansk politik. Altså politikere, der ikke bor i deres valgkreds.

Han ser dog heller ikke noget problematisk i, at flere fynske mandater har bopæl i København.

- Jeg tror, man må tage det som et udtryk for, at de fynske vælgere har efterspurgt forskellige egenskaber ved de kandidater, de har valgt at stemme på.

- Det kan være, at de begår sig godt i medierne eller har god politisk gennemslagskraft, frem for at de har deres dagligdag i lokalsamfundet, siger han.

Og så påpeger han, at det at have bopæl i sin valgkreds selvfølgelig gør det lettere med et lokalt fokus, selvom politikere godt kan repræsentere et lokalområde uden at bo der.

Nærheden har betydning

Andre politikere kan ikke forestille sig at skulle bo udenfor sin valgkreds. En af dem er Lars Christian Lilleholdt (V).

- Jeg kunne aldrig forestille mig at bo i en anden by, end den hvor jeg stiller op. Nærheden betyder meget for mig, forklarer han.