Her er årets største politiske sejr på Fyn

Planer om et tredje spor på Fynske Motorvej og lavere takster over Storebælt blev en realitet i 2017 til glæde for flere fynske politikere.

2017 har været et hektisk politisk år på Fyn, og det kulminerede med kommunalvalget i november. TV 2/Fyns samfundsredaktion kigger tilbage på året, der har budt på politiske skuffelser, overraskelser og sejre. Den største sejr findes på øens motorveje og kom fra Christiansborg. Læs også Året der gik på Facebook: Her er de 10 favoritter - Den største politiske sejr er, at det lykkedes de fynske folketingsmedlemmer og lobbyorganisationer at få en rigtig udvidelse af E20 fra Vestfyn til Odense og få sat brotaksterne ned på Storebælt - ovenikøbet på samme tid, siger TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro. Det kom frem i september, at regeringen og Dansk Folkeparti var blevet enige om at afsætte penge til et trejde spor på Fynske Motorvej. Dermed bliver nødsporløsningen, der tidligere var planlagt, droppet. Lavere brotakster Derudover blev blå blok også enig om at sænke brotaksterne på Storebæltsbroen med 25 procent. - Der var ikke mange, der havde troet på, at Fyn ville få begge dele, men takket være pres fra de fynske borgmestre og de fynske folketingsmedlemmer lykkedes det, siger Jakob Risbro. Det er dog ikke hele strækningen på Fynske Motorvej, der får tre spor, så der er stadig noget at kæmpe for. - Næste mål for de fynske folketingsmedlemmer bliver at få udvidet motorvejen det sidste stykke rundt om Odense, forklarer samfundsredaktøren. Se TV 2/Fyns indslag om det tredje spor herunder: 02:22 Luk video Minister: Min bedste dag som fynsk politiker Det fynskvalgte folketingsmedlem, børne- og socialminister Mai Mercado (K), kunne ikke få armene ned, da det tredje spor blev en realitet. - Jeg har bare jublet og danset hjemme i stuen, fordi vi får lavet det tredje spor og får nedsat taksterne på Storebælt. Det er kæmpestort, siger Mai Mercado til TV 2/Fyn. - Det har været en prioritet for Dansk Folkeparti, og det er vigtigt at anerkende. Men det er også min bedste dag som fynsk politiker, uddyber Mai Mercado. 00:30 Luk video Der er tale om, at udvidelsen med det tredje spor kommer til at gå fra Nørre Aaby til afkørsel 53 Odense Vest. Tema Det ekstra spor på motorvejen Til kamp for mere fynsk motorvej Kritik: Tredje spor skaber flere ulykker og mere støj i Odense Vognmand: Afgørende hvornår nyt motorvejsspor kommer