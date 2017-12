Her er årets største politiske skuffelse på Fyn

Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti gik efter borgmesterposten i Assens, men fik et skuffende valg.

Det har været et hektisk politisk år på Fyn, der kulminerede med kommunalvalget i november.

TV 2/Fyns samfundsredaktion kigger tilbage på året, der har budt på politiske skuffelser, sejre og overraskelser. Den største skuffelse findes i Assens.

- Den største politiske skuffelse må være Jens Henrik Thulesen Dahls borgmesterdrømme i Assens. Hele landet havde fokus på DF’s partileders bror i Assens, og selv ville han meget gerne være landets første DF-borgmester. Men sådan gik det ikke, siger TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

Efter valget kunne Dansk Folkeparti konstatere, at Venstre med den siddende borgmester Søren Steen Andersen i spidsen fik et brag af et valg og gik 7,9 procentpoint frem

- Borgmesterposten gik til Venstre, og for at gnide salt i såret måtte Jens Henrik Thulesen Dahl også lide den tort, at Venstre-borgmester Søren Steen Andersen end ikke tog DF med i konstitueringen, forklarer Jakob Risbro.

- En gedigen skuffelse med hele landet som publikum, konstaterer Jakob Risbro.

Straffet for skolelukninger

Dansk Folkeparti i Assens mistede 295 stemmer i forhold til kommunalvalget i 2013 og gik dermed 1,5 procentpoint og ét mandat tilbage.

- Det kan godt se ud som om, at de partier, der har gennemført strukturændringen på skoleområdet er blevet straffet ved det her valg. Det betyder, at vi ikke har været gode nok til at formidle, hvorfor det har været nødvendigt at gennemføre. Det kan da ærgre mig, sagde Jens Henrik Thulesen Dahl til TV 2/Fyn på valgnatten.

Partiet fik tre mandater og måtte se Venstre få 13 og Socialdemokratiet snuppe otte.

På hele Fyn gik Dansk Folkeparti fem mandater tilbage fra 30 ved valget i 2013 til 25 mandater i 2017.