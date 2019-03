Hvem hvad hvor: Her er alt, hvad du bør vide om Carl Nielsen-konkurrencen

Det vrimler lige nu med unge musikere i Odense med instrumenter på ryggen, og mange af dem kommer langvejs fra.

Hvad foregår der? Det kan du få svar på her.

Hvad er Carl Nielsen International Competition?

Carl Nielsen International Competition er en international musikkonkurrence for unge instrumentalister under 30 år. Konkurrencen hører til blandt verdens mest betydningsfulde for unge klassiske musikere.

Det er 22. gang, at Carl Nielsen-konkurrencen afholdes. I år er der som noget nyt tale om tre konkurrencer på én gang: Der dystes både i violin, klarinet og fløjte.

Hvad er formålet?

Konkurrencen ønsker at støtte unge instrumentalisters karrieremuligheder, og samtidig øge opmærksomheden omkring klassisk musik hos et bredt publikum.

Hvem deltager?

Anna Agafia Egholm. Foto: Knud Erik Jørgensen, "Knud Erik Jørgensen, Odense Symfoniorkester – OS"

Deltagerne kommer fra hele verden. I år er der udvalgt 72 konkurrencedeltagere, 36 mænd og 36 kvinder i alderen 16 til 29 år. Der er fire danske deltagere med: Anna Agafia Egholm og Michael Germer, violin, Jonas Lyskjær Frølund, klarinet, og Maria Storm Steinaa, fløjte.

Hvad skal deltagerne kunne?

Michael Germer. Foto: Knud Erik Jørgensen, "Knud Erik Jørgensen, Odense Symfoniorkester – OS"

Deltagerne skal spille solo indenfor en række udvalgte værker, skrevet for deltagernes instrument, afsluttende med Carl Nielsens koncert for det pågældende instrument sammen med fuldt symfoniorkester. Deltagerne må spille i en halv time i hver af de indledende runder. Der er i alt fire runder, hvor deltagerantallet halveres fra gang til gang frem mod finalen.

Hvad kan man vinde?

Maria Storm Steinaa. Foto: Knud Erik Jørgensen, "Knud Erik Jørgensen, Odense Symfoniorkester – OS"

Der uddeles seks priser til hvert instrument.

Jonas Lyskjær Frølund. Foto: PR-foto

Førsteprisen er på 12.000 euro og en pladekontrakt med Orchid Classics til en værdi af 13.000 euro. Hertil kommer solistoptræden ved ti koncerter over de følgende to år med nogle af Skandinaviens bedste symfoniorkestre og på internationale festivaler. Andenprisen er på 10.000 euro, og tredjeprisen er på 8.000 euro.

Desuden uddeles Odense Symfoniorkesters Pris på 1.500 euro og UngeJuryens Pris på 1.500 euro.

Hvor foregår det?

Konkurrencen finder sted i Odense Koncerthus og Syddansk Musikkonservatorium i ODEON. Publikum har gratis adgang til alle konkurrencens runder, bortset fra finalerne og prisoverrækkelsen. En finalebillet koster 100 kroner og en kombibillet til alle finalerne og prisoverrækkelsen koster 200 kr.

Konkurrencens præsident Nikolaj Szeps-Znaider. Foto: Knud Erik Jørgensen, "Knud Erik Jørgensen, Odense Symfoniorkester – OS"

Hvor bliver det sendt?

TV 2/Fyn har etableret et studie i Odense Koncerthus og livestreamer dagligt alle koncerter med interviews, reportager og sidste nyt om konkurrencen i samarbejde med Odense Symfoniorkester. Det hele kan følges på www.tv2fyn.dk/carl.

Den italienske streamingtjeneste Medici.tv streamer tre internationale versioner på henholdsvis engelsk, kinesisk og russisk.

Hvem står bag?

Odense Symfoniorkester og Odense Kommune står bag konkurrencen. Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor. Violinist Nikolaj Szeps-Znaider er præsident for konkurrencens jury. Han vandt selv førsteprisen i 1992, bare 16 år gammel.

Hvorfor Carl Nielsen?

Den danske komponist Carl Nielsen er født på egnen Sortelung ved Nr. Lyndelse på Midtfyn. Som 14-årig flyttede Carl Nielsen til Odense, hvor han blev ansat i byens militærorkester. Senere blev han en verdensberømt komponist med en stor musikalsk produktion.

Hvorfor lige violin, fløjte og klarinet?

Carl Nielsen International Competition begyndte som en violinkonkurrence, men blev siden udvidet med konkurrencer for fløjte og klarinet. Udvidelsen er inspireret af, at Carl Nielsen har skrevet solokoncerter for hvert af de tre instrumenter.