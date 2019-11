Farlig glidebane eller en menneskeret? Her er argumenterne for og imod aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, men i Holland forholder det sig helt anderledes.

Efter højesteret dømte den fynske læge Svend Lings for at have hjulpet syge patienter med at begå selvmord, har TV 2/Fyn sat fokus på debatten om aktiv dødshjælp.

I Holland har vi mødt professor i etik Theo Boer og forfatter og filosof Bert Keizer, der begge er fremtrædende figurer i den hollandske debat om aktiv dødshjælp. Mens Bert Keizer mener, at aktiv dødshjælp er en menneskeret, er Theo Boer mere skeptisk overfor metoden.

Hvordan har udviklingen været i Holland?

Fra 2004 til 2015 var Theo Boer, der er professor i etik, en del af et regionalt hollandsk panel.

Panelet havde til opgave at læse og vurdere sager, hvor der var ydet aktiv dødshjælp. Panelet skulle vurdere, om alt var foregået i overensstemmelse med loven.

Derfor har Theo Boer et indgående kendskab til udviklingen og omfanget af aktiv dødshjælp i Holland - og det har gjort ham kritisk overfor metoden. Ifølge ham er tallene nemlig kun fortsat med at stige i den periode, hvor metoden har været lovlig.

Hvordan føles det at tage et liv ved hjælp af aktiv dødshjælp?

Modsat Theo Boer er filosof, forfatter og læge Bert Keizer mere positivt stemt overfor aktiv dødshjælp.

Ifølge ham er det vigtigt altid at forholde sig kritisk til metoden, for det er den bedste måde at sikre sig, at man ikke gør noget overilet. Til gengæld mener han, at det grundlæggende er en menneskeret at tage beslutningen om, hvornår ens eget liv skal slutte.

Som praktiserende læge har Bert Keizer selv stået for at give patienter en sprøjte med et dræbende indhold.

Aktiv dødshjælp eller palliativ behandling?

I stedet for aktiv dødshjælp ønsker professor Theo Boer, at man fokuserer på palliativ behandling. Det betyder, at man sørger for at gøre patientens sidste tid så tålelig som mulig på trods af omstændighederne.

Palliativ behandling er for eksempel smertestillende medicin, terapi, morfin og andre redskaber, der lindrer patientens smerter.

Men Bert Keizer føler sig ikke overbevist om, at palliativ behandling er en god erstatning for aktiv dødshjælp.

Skal det være lægernes ansvar at hjælpe, hvis en patient ønsker at ende sit liv?

Mens størstedelen af befolkningen i Holland er tilhængere af retten til aktiv dødshjælp, står det anderledes til hos lægerne.

Ifølge professor Theo Boer er andelen af hollandske læger, der nægter at yde aktiv dødshjælp, vokset igennem de seneste år.

Han mener, at der i debatten om aktiv dødshjælp også tages hensyn til læger og sundhedspersonale.

Bert Keizer argumenterer til gengæld for, at der er brug for lægernes viden og redskaber. Det er dem, der har nøglerne til medicinskabet, og hvis en patient selv skal få fat i de fornødne redskaber, foregår det i internettets mørke afkroge.

