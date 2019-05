Niende dag med valgkamp: Her er dagens fynske valgarrangementer

Valgkampen fortsætter ufortrødent, og på denne valgkampens niende dag kan du blandt andet komme til valgmøder på Faaborg Gymnasium og Brenderup Højskole.

Har du et valgarrangement, du gerne vil have omtalt?

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Og du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens niende dag.

Valgevent på Brenderup Højskole

Som et kreativt og løsningsorienteret indspark holder Brenderup Højskole folketingsdebatten: Danskheden - hvordan står det egentlig til?

Brenderup Højskole er Det Internationale Kulturmøde, hvor elever fra hele verden kommer til skolen hvert semester. Tilmed har skolen i samarbejde med DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom startet en særlig projektlinje for etniske danskere og folk med flygtningebaggrund.

Se mere på begivenhedens facebookevent.

Hvem:

Karsten Hønge, SF

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti

Stines Helles, Alternativet

Camilla Hersom, Radikale

Lars Christian Lilleholt, Venstre

Hvornår: Klokken 19 -22

Hvor: Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup

EU-debat i Odense

Hvad er EU’s største udfordring de næste 5 år? Hvordan beskytter vi Europas borgere bedst?

Hvem:

Karen Melchior, Radikale

Jan Kristoffersen, Alternativet

Kuzma Pavlov Jensen, Konservative

Hvornår: Klokken 17.30-19.00

Hvor: Historiens Hus, Odense

Faaborg Gymnasium afholder paneldabat

Hvem:

Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten

Karsten Hønge, SF

Stina Helles, Alternativet

Søren Hillers, Radikale

Kim Aas, Socialdemokratiet

Ole Pedersen, Venstre

Mai Mercado, Konservative

Carsten Bach, Liberal Alliance

Rene’ Jørgensen, Dansk Folkeparti

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Simon Lavdal-Pedersen, KristenDemokraterne

Rolf David Gøtze, Klaus Riskær Pedersen

Hvornår: Klokken 8.10 - 9.45

Hvor: Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42 5600 Faaborg