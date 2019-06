Her er de første valgresultater fra Fyn

Selv om valgstederne lukkede klokken 20 i hele landet, er de første officielle resultater fra Fyn allerede klar.

Det er traditionen tro et af de små valgsteder, der allerede har fået talt stemmerne op, og den sydfynske ø Drejø, der hører til Svendborgkredsen, er klokken 20.14 klar med et resultat.

Valgresultat - Fyns Storkreds Sted: Drejø Type: Valgsted Parti Stemmer % +/- Socialdemokratiet 18 30,5 4,1 Venstre 15 25,4 2,8 Liberal Alliance 5 8,5 1,0 Alternativet 5 8,4 -1,0 Radikale Venstre 4 6,8 3,0 Konservative 4 6,8 3,0 SF 3 5,1 1,3 Dansk Folkeparti 2 3,4 -17,4 Kristendemokraterne 2 3,4 3,4 Nye Borgerlige 1 1,7 1,7 Enhedslisten 0 0,0 -1,9 Klaus Riskær Pedersen 0 0,0 0,0 Stram Kurs 0 0,0 0,0 Stemmeberettigede: 66 Gyldige stemmer: 59 Stemmeprocent: 90,9 %

Socialdemokratiet har fået 30,5 procent af stemmer. Det er en fremgang på 4,1 procent.

Venstre har fået 25,4 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 2,8 procent.

Resultat fra Avernakø

Også Avernakø og Lyø i Faaborgkredsen har valgresultaterne klar:

Valgresultat - Fyns Storkreds Sted: Avernakø Type: Valgsted Parti Stemmer % +/- Enhedslisten 17 22,0 5,7 Socialdemokratiet 16 20,8 4,5 Venstre 14 18,2 -5,7 Konservative 8 10,4 2,8 Radikale Venstre 7 9,1 6,9 Dansk Folkeparti 5 6,5 -14,2 SF 4 5,2 -0,2 Alternativet 3 3,9 -1,5 Kristendemokraterne 2 2,6 2,6 Stram Kurs 1 1,3 1,3 Klaus Riskær Pedersen 0 0,0 0,0 Nye Borgerlige 0 0,0 0,0 Liberal Alliance 0 0,0 -2,2 Stemmeberettigede: 84 Gyldige stemmer: 77 Stemmeprocent: 91,7 %

Valgresultat - Fyns Storkreds Sted: Lyø Type: Valgsted Parti Stemmer % +/- Venstre 29 46,8 7,6 Socialdemokratiet 13 21,0 -0,6 Dansk Folkeparti 5 8,1 -8,1 Konservative 5 8,1 1,3 SF 5 8,0 -0,1 Radikale Venstre 2 3,2 3,2 Enhedslisten 2 3,2 -3,6 Alternativet 1 1,6 0,3 Liberal Alliance 0 0,0 0,0 Kristendemokraterne 0 0,0 0,0 Klaus Riskær Pedersen 0 0,0 0,0 Stram Kurs 0 0,0 0,0 Nye Borgerlige 0 0,0 0,0 Stemmeberettigede: 81 Gyldige stemmer: 62 Stemmeprocent: 79,0 %

De første resultater fra de mindre valgsteder udgør kun en lille brøkdel af det samlede resultat for Fyn og resten af landet og kan dermed ikke sige noget, hvordan det går på landsplan.E

Enhedslisten er størst på Avernakø, mens Venstre er størst på Lyø. Både Nye Borgerlige og Stram Kurs har fået én stemme hver på de tre sydfynske øer, mens partiet Klaus Riskær Pedersen ikke har fået nogen overhovedet.

Så mange har stemt

Der er tale om små valgsteder. På Lyø har 62 personer stemt. På Drejø har 59 personer stemt, mens resultaterne på Avernakø er baseret på 77 stemmer. Det svarer til en stemmeprocent mellem 77 procent og 91,7 procent de respektive steder.

I løbet af aftenen vil resultaterne fra de resterende valgsteder blive offentliggjort.

Vil du danne dig et overblik over, hvordan resultaterne flasker sig, kan du løbende holde dig opdateret her.