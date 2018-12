Seks har mistet livet: Her er de fynske drabssager i 2018

Da Fyns Politi søndag klokken 15.11 ankommer til en firlænget gård på Helnæs, finder de ligene af to knivdræbte personer. Dermed begynder den seneste af i alt tre drabssager på fynsk jord i år 2018.

Dobbeltdrab i Kirkeby

Tirsdag den 3. april tager en familiefar livet af to af sine tre børn, inden han skyder sig selv. Drabene fandt sted i den lille by Kirkeby på Sydfyn.

De to børn var henholdsvis seks og otte år og gik i samme folkeskole. Ifølge Fyns Politi var det børnenes mor, der kontaktede politiet. Efter hendes henvendelse kørte politiet til farens hus og fandt de tre lig.

Drabene rystede det lille bysamfund, hvor faren var kendt som en aktiv del af det lokale fodboldmiljø.

- Det er fuldstændig surrealistisk. Vi er rystet, dybt, dybt rystet, og føler med familie og dem der er tæt på, sagde Jørn Hansen dengang til TV 2/Fyn. Han er formand for fodboldklubben Kirkeby IF, der holder til på samme matrikel som børnenes skole ligger på.

Det var i denne ejendom, en familiefar tog livet af to af sine børn og derpå sig selv. Foto: Ken Petersen

Kvalt uden motiv

Fredag den 21. juni blev en 33-årig kvinde kvalt i sin ejendom i Svendborg.

Da politiet ankommer, finder de to personer på adressen. Den ene af de to, en 32-årig kvinde, blev varetægtsfængslet på stedet og sigtet for drabet. Det kom senere frem, at hun var gerningsmand. Offeret var kvindens nabo, som hun først havde forsøgt at kvæle med en headset-ledning. Da den knækkede, fortsatte hun i stedet gerningen med et viskestykke.

Kvinden blev idømt 12 års fængsel for drab. Motivet er aldrig blevet fastlagt.

Huset i Svendborg, hvor kvinden blev kvalt. Foto: Andreas Jarvel

Sindsforvirret mand på Helnæs

Søndag den 9. december finder politiet to lig på en firlænget gård på Helnæs. Kort efter bliver en mand arresteret i nærheden.

Ofrene viser sig at være en 75-årig kvinde og en 37-årig mand, der var blevet dræbt med knivstik. Manden havde umiddelbart ingen relation til kvinden, men havde besøgt gården for at aflevere brænde.

Den formodede gerningsmand, der senere blev anholdt af politiet, var indlogeret på kvindens gård. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag klokken 13.00.

I mellemtiden er der ingen tegn på et motiv i sagen.

Politiet var talstærkt til stede på den ejendom, hvor drabene fandt sted. Foto: Alexander Aagaard