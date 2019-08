Her er de nominerede til verdensmålspriser

Odense Bæredygtighedsråd har hvert år siden 2011 uddelt Odense Bæredygtighedspris. Nu har prisen fået nyt navn og uddeles for første gang som Odense Verdensmålspris.

Samtidig uddeles der også tre sidepriser: Ungeprisen, Hverdagsaktivisten og Klimaprisen.



- De fire nye verdensmålspriser illustrerer, at Odense som by prioriterer verdensmålene og arbejder med dem på rigtig mange forskellige måder. I Bæredygtighedsrådet var vi spændte på, hvor mange der ville søge de nye verdensmålspriser, men flere end 60 indstillinger er virkelig flot. Det fortæller os, at mange forskellige odenseanske aktører allerede arbejder med verdensmålene, hvilket jeg er rigtig glad for på byens vegne, siger borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse.

FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden danner rammen om de fire nye verdensmålspriser.

Hvem der vinder de fire verdensmålspriser afsløres torsdag den 29. august.

Læs også Tilbud til haveejere: Få 25.000 kroner og styr på dit regnvand

12 nominerede til Odenses verdensmålspriser Odense Verdensmålspris (hovedprisen): Tasso A/S

Plus Pack A/S

Professor Henrik Wenzel, Center for Livscyklus Studier, SDU. Ungeprisen: UngEnergi Odense

Den Grønne Paraply, Odense Katedralskole

Klimaheltene fra 3.A på Abildgårdskolen Hverdagsaktivisten: Tuyen Phan

Kefa Abu Ras

Amanda Poulsen Klimaprisen: exodraft a/s

Borgerne fra projektet "Klimaklar i Skibhus"

PhD studerende Anders Mortensen og Kasper Rasmussen, Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, SDU