Her er de skønneste og mest unikke naturområder på Fyn

Fire fynske steder er kommet på ny liste over unikke naturområder i Danmark. Realdania vil i fremtiden udvide listen.

Realdania har i samarbejde med blandt andre Naturstyrelsen og VisitDenmark lavet en liste over 50 unikke naturområder i Danmark. Listen går under navnet 'Smutturen' - et navn, som indikerer, at her er tale om steder, som i høj grad er værd at lægge vejen forbi.

Og på denne fornemme liste er Langelands vilde heste.

Der er tale om en flok på omkring 60 heste, som til dagligt stort set klarer sig selv. Vildhestene holder til på Langelands sydspids, som er et vidtstrakt naturområde med store, åbne græssletter, søer, moser og et særpræget bakket landskab.

De vilde heste finder selv deres føde, og kun hvis vinteren er særligt streng, bliver der lagt foder ud til dem.

Selvom hestene er vilde, bliver de hvert år tjekket for blandt andet sygdomme, ligesom Naturstyrelsen sørger for at sætte en chip på nye føl, så de kan holde styr på flokkens sammensætning.

Ikke ti vilde heste kan stoppe Fyn

Udover vildhestene står også tre andre fynske seværdigheder på listen. Det er de tre naturområder Svanninge Bakker mellem Faaborg og Arreskov, Feddet, som består af strandeng, hede og sandstrand og ligger placeret ved Åkrog Bugt lige nord for Helnæs, og slutteligt halvøen ved navn Fyns Hoved, som er Fyns nordligste punkt.

Realdanica har igangsat projektet ’Smutturen’ med ønsket om at sætte fokus på skønne, danske naturområder, som turister endnu ikke har fået øjnene op for. Det er planen, at listen i fremtiden skal udvides.