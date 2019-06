Her er de største fynske valgdramaer

Folketingsvalget handler om meget mere end kampen om regeringsmagten mellem rød og blå blok – eller muligheden for en blanding af begge scenarier.

Lokalt er der dramatiske kampe om pladserne på Christiansborg, og også på Fyn bliver der masser af spændende og tætte opgør om de i alt 179 pladser i Folketinget.

Ved det seneste valg i 2015 mistede Radikale det fynske mandat, de ellers har haft i en årrække. Men meget tyder på, at partiet igen kan få en fynsk kandidat valgt ind. Men hvem?

- En af de mest markante historier er, hvem der får det radikale mandat. Radikale står til igen at komme i Folketinget på Fyn, men bliver det Camilla Hersom eller bliver det Rasmus Helveg? Det er rigtig, rigtig spændende, siger TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

Hønge eller ej

Han peger også på SF’s Karsten Hønge som en af de fynske kandidater, det bliver ekstra spændende at følge på valgdagen.

Hønge kom for alvor i vælten, da han 26. maj blev valgt ind i Europa-Parlamentet med næsten 20.000 personlige stemmer. Men han meddelte kort efter, at han overlod sit mandat til partifællen Kira Marie Peter-Hansen. Karsten Hønge vil nemlig hellere forblive i Folketinget.

Han har efterfølgende undskyldt sin ageren i sagen – men er det nok?

- Det bliver også interessant at se, hvordan det går Karsten Hønge. Hvor mange personlige stemmer får han, og betyder det her stunt omkring EU-valget noget for ham, siger samfundsredaktøren.

DF foran drama?

Også stemmetallene for Dansk Folkeparti på Fyn bliver ifølge Jakob Risbro særdeles spændende at følge.

Fakta På Fyn er der otte valgkredse og 146 afstemningssteder

Der er 374.397 stemmeberettigede på Fyn og øerne

Der er 13 partier og 76 kandidater i Fyns Storkreds

Afstemningsstederne har åbent fra 8.00 til 20.00

På småøer kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afstemningsstederne først åbner kl. 9.00

- Interessant bliver det også at se, om målingerne for Dansk Folkeparti også holder stik på Fyn, altså om de bliver halveret. Og i givet fald hvem er det så, der kommer ind? Der er Jens Henrik Thulesen Dahl og Alex Ahrendtsen – men får Pernille Bendixen et mandat eller ej, siger Jakob Risbro.

- Og så er der jo en masse andre historier. Hvad med Carsten Bach, får han et Liberal Alliance-mandat efter Merete Riisager på Fyn, eller glider det af hænde. Der er masser at holde øje med, og det bliver en rigtig spændende valgdag, siger samfundsredaktøren.

Valgstederne åbnede klokken otte og lukker først igen klokken 20. I alt 374.397 personer er stemmeberettigede på Fyn og øerne.

Er du endnu i tvivl om, hvem der skal have din stemme, kan du gøre som flere end 21.5000 andre fynboer og tage TV 2/Fyns kandidattest og blive klogere på, hvem du skal stemme på.

