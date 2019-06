Hvem er inde og hvem er ude: Her er de store fynske dramaer

Fyn bliver ringere repræsenteret i Folketinget i næste valgperiode. På grund af fordelingen af tilllægsmandater får Fyn kun 15 pladser mod 18 i forrige valgperiode.

Socialdemokratiet bevarer sine fem mandater på Fyn, og meget skal gå galt, hvis Dan Jørgenen, Trine Bramsen og Jan Johansen ikke genvinder deres mandater. Julie Skovsby, Erik Christensen og måske Bjørn Brandenborg fra Svendborg ser ud til at kæmpe om de to sidste mandater.

- Socialdemokratiet er gået voldsomt frem i Svendborg. Det kunne måske tyde på, at Bjørn Brandenborg, den unge og nyopstillede kandidat, måske kan gå ind og rokke lidt ved nogen af de eksisterende folketingsmedlemmers plads i Folketinget. For samtidig med at han er gået meget frem på Sydfyn, så er partiet for eksempel i Odense Øst-kredsen, hvor Erik Christensen er på valg, gået to procentpoint tilbage, siger samfundsredaktør på TV 2/Fyn Jakob Risbro.

Spænding om nyt V-mandat

Venstre fik et overraskende godt valg på Fyn og går fra tre til fire mandater. Alt tyder på at de tre nuværende folketingsmedlemmer Lars Chr. Lilleholt, Jane Heitmann og Erling Bonnesen opnår genvalg.

Hvem der sætter sig på det fjerde mandat er helt åbent.

- Hvis man kigger på hvordan de personlige stemmer blev fordelt sidst, så står Mark Grossmann stærkt. Men også Marlene Ambo-Rasmussen, der også sidder i Odense Byråd, kan være et bud. Begge fik omkring 2.200 personlige stemmer ved sidste valg. Bo Libergren er opstillet for første gang til et folketingsvalg, men ved regionsrådsvalget fik han 3.000 personlige stemmer. Så alle tre er i spil, siger Jakob Risbro.

Radikale tilbage

Efter fire år uden fynsk repræsentation i Folketinget er Radikale nu tilbage. Den landsdækkende fremgang for partiet slog også igennem på Fyn, og partiet får med en opbakning fra 7,3 procent af fynboerne et sikkert fynsk mandat.

- Camilla Hersom og Rasmus Helveg er favoritter, men der kan også ske overraskelser, og jeg er sikker på, at begge kandidater går rundt og bider negle her til formiddag, siger Jakob Risbro.

Men selvom Helveg og Hersom er favoritter, så kan hverken Søren Hillers eller Anne Skau Styrishave udelukkes.

Fremgang til SF

SF fik fremgang på Fyn, men må fortsat nøjes med et enkelt mandat. Samtidig har fremgangen på Fyn været mindre end på landsplan - måske et resultat af sagen om Hønges EU-kandidatur.

- Jeg tror, at Karsten Hønge kommer ind. Han er et ekstremt stort et kort på Fyn og rager meget op over de andre fynske folketingskandidater, lyder vurderingen fra samfundsredaktøren.

Hvis overraskelsen skulle indtræde, står Odenses byrådsmedlem Line Mørk som nummer to på SF's fynske liste.

Enhedslisten mister mandat

Som det eneste parti har Enhedslisten partiliste, hvilket betyder, at Victoria Velásquez er sikker på at løbe med det mandat, som partiet vandt på Fyn - uanset hvordan de personlige stemmer fordeler sig.

Fremgang for Mercado

Konservative fik 6,2 procent af stemmerne på Fyn, og Mai Mercado kan føle sig ret sikker på, at det er hende, der har vundet det Konservative mandat.

DF halveret

Som på landsplan fik Dansk Folkeparti et katastrofevalg på Fyn.

Partiet gik 12,9 procent tilbage og mister to mandater. Dorthe Ullemose genopstiller ikke, og Pernille Bendixen, der kom i Folketinget for fire år siden, er i overhængende fare for at miste sit job.

- Dansk Folkeparti går faktisk mere tilbage på Fyn, end de gør i resten af landet. Men det er nu nok Jens Henrik Thulesen Dahl og Alex Ahrendtsen – i den rækkefølge – der bliver valgt for DF, siger Jakob Risbro.