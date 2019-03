De skal redde den fremtidige velfærd i Odense

Odense skal finde besparelser på mere end 200 millioner kroner årligt for at sikre velfærden for det stigende antal børn og ældre, som frem mod 2028 vil betyde ekstra udgifter på op mod en halv milliard kroner.

For at imødegå de kommende udfordringer i forhold til omprioriteringerne i kommunens budget, har kommunen blandt andet valgt at lave en såkaldt task force, som skal komme med en række anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan prioritere og arbejde med den nære velfærd i fremtiden.

Nu er der sat navn på medlemmerne af task forcen.

I et fælles formandskab for Task Force Velfærd, som arbejdsgruppen hedder, er udpeget Nina Groes, der er opvokset i Odense og er tidligere direktør for Kvinfo, og Jørgen Søndergaard, tidligere medlem af Velfærdskommissionen og Strukturkommissionen.

Derudover tæller gruppen fire erfarne menige medlemmer i Pia Gjellerup, Knud Aarup, Mikael Bech og Kurt Houlberg.

- Jeg synes, det er lykkedes at sammensætte en task force med både bred og dyb indsigt i den offentlige sektor. De har alle forudsætninger for at kunne komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre, at Odense borgere også i fremtiden kan få den hjælp fra velfærdssamfundet, som de med rette kan forvente, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Nye perspektiver

Arbejdsgruppen skal være med til at kvalificere og give nye perspektiver på de udfordringer, som kommunen står overfor.

Udfordringer der betyder, at mindst 100 ansatte i kommunens administration står til at miste jobbet.

- Gør vi ikke noget nu, risikerer vi at bryde samfundskontrakten, der sikrer at børn, unge og ældre kan få den nødvendige hjælp fra velfærdssamfundet. Vi kommer til at skille os af med ting, vi er rigtig glade for, og flytte pengene til den nære velfærd. Til flere sosu'er, pædagoger og lærere. Det bliver ikke en sjov øvelse, men den er nødvendig. Den nære velfærd kommer først, siger Peter Rahbæk Juel.

Første møde i Task Force Velfærd forventes afholdt i løbet af marts, mens task forcens anbefalinger præsenteres 19. juni.