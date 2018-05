Her er den royale rute

Arrangørerne bag løbet Royal Run i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag har offentliggjort ruterne i de byer, løbet finder sted - heriblandt Odense.

Deltagere i løbet Royal Run kan nu se, hvor løbet foregår i alle fem byer, der danner ramme om løbet efter at ruterne blev offentliggjort onsdag.

I Odense bliver løbet centreret i Kongens Have, hvor starten går i Jernbanegade ud for Odense Katedralskole.

Både distancen One Mile (1,609 kilometer) og 10-kilometeren går forbi Grand Hotel og gennem gågadeområdet.

10-kilometeren går videre gennem byens gamle bykerne.

Deltagerne i begge distancer kommer gennem gården på Odense Slot, forbi teatret og over målstregen i selve Kongens Have.

Læs også Flest træner til Royal Run på Fyn

Her ses Royal Run-ruten i Odense. Klik på billedet for større version. Foto: Dansk Atletik Forbund og Bevæg dig for livet - løb

- Vi er stolte over, at arrangørerne af Royal Run i de fem byer har skabt så flotte ruter rundt i hver deres by. Der er både tænkt på, at løberne undervejs skal have en unik oplevelse i stemningsfyldte omgivelser, og samtidig udgør Royal Run et vindue til at vise byens vartegn og særpræg frem, skriver direktøren for Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen.

Royal Run er et landsdækkende løb i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag. Alle har mulighed for at løbe eller gå med i en af landets fem største byer: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. I alle fem byer kan man vælge at deltage i One mile (1,609 km) eller 10 kilometer-distancen.

Arrangører er DIF, DGI og Dansk Atletikforbund i regi af idrætsvisionen Bevæg dig for livet.

Lokale arrangører i Odense er kommunen og Odense Atletik og Odense Gymnastikforening.

Læs også Royal Run slår Eventyrløbets rekord