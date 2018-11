Fynsk kommune topper: Her er der flest faldefærdige huse

Den sydfynske ø Langeland er kendt for naturskønne omgivelser og idyl. Men noget skæmmer det flotte syn.

Langeland Kommune er nemlig den kommune, der på landsplan har allerflest nedrivningsparate huse. Det viste en rapport fra 2017.

Hele 12,6 procent af husene på Langeland er i så dårlig stand, at de er klar til at blive revet ned. Det er dermed den kommune i landet, hvor det ser værst ud. Læsø og Lolland er de kommuner hvor henholdsvis næstflest og tredjeflest huse er nedrivningsklare med 9,3 procent og 7,5 procent.

Men selvom husene er klar til at blive revet ned, bor folk stadig i dem. Og det er ifølge Bo Nissen (K), der er formand for Trafik-, Teknik, og Miljøudvalget i Langeland Kommune, et stort problem. Udlejere kan nemlig spekulere i at tjene penge på faldefærdige huse til udsatte borgere.

- Det største problem, vi har, er, at vi ikke kan sige til udlejeren, at det her er for dårligt til menneskebolig. Vi vil gerne have retten til at kontakte en lejer og komme på besøg, og sige at det her ikke er egnet til bolig. Der skal ske en renovering, og når det er overstået kan vi se på det igen, forklarer Bo Nissen (K).

Huse til nedrevning - Fyn Andelen af huse, der er nedrivningsparate i fynske kommuner: Langeland: 12,6 %

Assens: 3,4 %

Nordfyns; 3,2 %

Faaborg-Midtfyn: 3,1 %

Svendborg: 2,4 %

Kerteminde: 2,1 %

Nyborg: 1,9 %

Middelfart: 1,9 %

Odense: 0,8 % Ærø er ikke med i undersøgelsen. Kilde: KORA Se mere

Rapporten fra 2017 viste, at 1 ud af 7 huse var beboet, indtil de blev revet ned.

Som reglerne er i dag, kan kommunalpolitikerne ikke stille noget op overfor udlejere, der lejer boliger ud selvom de er nedrivningsparate.

- Vi kan sådan set ikke gå ind til en udlejer og sige, at den her bolig er for dårlig, konstaterer Bo Nissen (K).

S: Stop for udlejning

Måske kan der være hjælp på vej til Langeland og andre kommuner, der har samme udfordring. Socialdemokratiet har nemlig foreslået at give kommunerne mulighed for at stoppe udlejning af faldefærdig ejendomme.

- Der er nogen mennesker, som mere eller mindre er tvunget til at bo i de her fuldstændig faldefærdige rønner (huse, red.). Vi har set nogle tv-optagelser, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, at folk skal bo i, siger Erik Christensen (S), der er medlem af boligudvalget.

Læs også Antallet af spøgelseshuse i landsbyer vil vokse

Selvom nogen mennesker ifølge Erik Christensen næsten ikke har andre muligheder for at finde en en bolig end de faldefærdige, så mener han ikke, at Socialdemokratiet med deres forslag fjerner muligheden for at folkene overhovedet har et sted at bo.

Hvis folk de rent faktisk bosætter sig i de her gamle huse, så må det vel også betyde, at de ikke har noget alternativ. Kommer I ikke til at fjerne deres eneste mulighed for at have tag over hovedet?

- Jeg synes, vi er nødt til at sige som samfund, at vi ikke kan være bekendt, at der skal bo familier og eventuelt også børn i sådan nogle boliger. Når markedet ikke kan regulere sig efter ordentlige moral, så bliver vi nødt til at gøre det rent lovgivningsmæssigt, forklarer Erik Christensen (S).

Det skønnes, at der er mellem 10.000 og 20.000 huse i Danmark, der er så dårlige, at de er klar til at blive revet ned.