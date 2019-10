Klimafamilier sælger ud: Her er deres bedste råd til at undgå overforbrug

Skjorter, legetøj og krus.

Det lyder måske som opskriften på en blandet habengutbutik, men i virkeligheden kunne man finde det og meget mere ved klimafamiliernes loppearrangement i Svendborg tirsdag.

- Overforbrug er grunden til, at vi kan holde loppemarkedet. Vi kan tage 20 skjorter ud af skabet og stadig have ting at tage på, forklarer Marie Stenbak Andersen.

Hendes familie har sammen med tre andre familier meldt sig til projektet, hvor de de i tre måneder skal forsøge at leve en mere klimavenlig hverdag. Projektet "Klimafamilierne" gennemføres i samarbejde mellem AOF Sydfyn, Det Økologiske Råd, og den grønne organisation Go2Green.

Dagens genbrugsmarked er den seneste i en lang række af øjenåbnere for de sydfynske klimafamilier.

- Det er lidt pinligt, at man har så mange ting, og at man falder i og alligevel køber noget nyt, siger hun og tilføjer:

- Jeg håber, at jeg bliver bedre til at stå imod. Vi vil gerne have lidt færre ting.

Tænk dig om

Og spørger man Anne Hjortenberg fra en af de andre klimafamiler, så er der et simpelt råd til at minimere overforbrug af eksempelvis tøj. Hun mener, at man skal vente 24 timer med at købe det, man er interesseret i.

- Har man stadig drømme om at eje det efter 24 timer, så er man kommet væk fra impluskøbet. Det er et godt sted at starte, forklarer Anne Hjortenberg.

Det samme tankegang kan nemt overføres til internethandel, mener de to og foreslår, at man venter til dagen efter med at gå til den virtuelle kasse.

Også i forbindelse med indkøb af dagligvarer er det nemt at minimere overforbrug

- Nogle personer har besluttet sig for at fjerne én vare, når de står ved kassen i supermarkedet, forklarer Marie Stenbak Andersen.

På den måde er man tvunget til at vælge overforbrug fra, argumenterer hun for.

Giver ikke aflad til at købe nyt

De to klimafamiliemødre er meget opmærksomme på det etiske aspekt omkring genbrug.

- Når man sælger ud, kan det være en undskyldning for at købe nyt, forklarer de.

Alligevel regne de to kvinder med, at de ikke behøver at købe nyt foreløbigt.

- Jeg ret sikker på, at jeg ikke er interesseret i at gå tilbage og købe nyt tøj til mig selv. Der er så meget at vælge imellem, forklarer Anne Hjortenberg.

- Nu ved jeg også, hvor meget der stadigvæk hænger i mit klædeskab. Jeg tror faktisk ikke, at jeg behøver at gå ud og købe nyt, understreger Marie Stenbak Andersen.

Projektet løber frem til 1. december. Flere af familierne er allerede nu overbevist om, at de vil fortsætte deres nye livsstil.