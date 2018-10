Stort galleri: Her er fynboernes egne billeder af løvfaldssommeren

Oktober måned er rekordvarm, og DMI har spået søndagen til at runde 21 grader. I det hele taget har denne weekend været usædvanlig lun, når man tager årstiden i betragtning. Faktisk blev lørdag den næstvarmeste oktoberdag i dansk vejrhistorie.

Med varmegrader over 20 tre dage i træk har vi det, der kaldes løvfaldssommer i Danmark.

Ifølge TV 2 Vejrets oplysninger er den seneste løvfaldssommer indtil i dag indtruffet fra 10. til 12. oktober. Det var helt tilbage i 1921, hvor temperaturen i Tønder tre dage i træk nåede over 20 grader.

På TV 2/Fyn har vi bedt fynboerne om at sende os billeder af deres løvfaldssommer, og vi har modtaget en god portion smukke billeder dagen igennem. Nyd dem - og den sidste sensommervarme - her:

Foto: Privatfoto / Pia Lindharth

- Her får i et smukt billede, taget fra min terrasse, skriver Pia Lindharth i mailen med dette flotte foto. Hun supplerer med dette digt: "Efteråret er over os, men sommeren kom lige forbi, for at tage pænt afsked, med et varmt på gensyn, imens bladene stille daler ned".

Vi takker for både billede og poesi.

Foto: Privatfoto / Hanne Rasmussen

Hanne Rasmussen har sendt os dette billede af åfarten i Odense, der sejler en sensommertur.

Foto: Privatfoto / Hanne Rasmussen

Og det tyder på, at Hanne Rasmussen - af gode grunde - tog åfarten helt til skovsøen i Odense, hvor hun også har sendt os et billede fra.

Foto: Privatfoto / Anders Høgh

TV 2/Fyns fotograf Anders Høgh brugte sin fridag ved Langesø i smukke fynske omgivelser.

Læs også Her er tre gode råd til dig, der vil undgå ferietrafikken

Der er flere billeder under boksen...

Har du også taget gode billeder af løvfaldssommeren? På TV 2/Fyn vil vi gerne forsøge at holde fast i det flotte fynske sommervejr så længe, vi kan. Derfor inviterer vi alle fynboer til at sende os deres bedste billeder af løvfaldssommeren.



Vi samler billederne i et arkiv her på tv2fyn.dk.



Send dit billede i en mail til redaktionen@tv2fyn.dk.

Skriv 'Løvfaldssommer' i emnefeltet og husk at fortælle, hvor billedet er taget.



Vi glæder os til at se dine fotos.

Foto: Privatfoto / Christian Knud Larsen

Christian Knud Larsen fandt denne skønne fynske udsigt i baghaven af Krogsbøllegaard i Krogsbølle.

Foto: Privatfoto / Majbritt Merstrand

Majbritt Merstrand har været en tur forbi Davinde Sø og nydt udsigten og løvfaldssommeren.

Foto: Privatfoto / Majbritt Merstrand

Majbritt Merstrand har også været en tur i Ferritslev, hvor hun har taget dette flotte billede.

Læs også Shoppevej udfordret af arbejde i efterårsferien

Foto: Privatfoto / Jean-Claude Kramer

Jean-Claude Kramer har sendt os dette billede på TV 2/Fyns Facebookside. Det er taget ved Niels Bohrs Allé i Odense SØ.

Foto: Privatfoto: Jeanette Bidstrup

Jeanette Bidstrup har været en tur i skoven i Skt. Klemens i Odense og taget dette kønne billede.

TV 2/Fyn vil gerne takke alle, der har sendt os billeder af den fynske sensommer. Du kan sende dine egne fotos til redaktionen@tv2fyn.dk. Skriv 'Løvfaldssommer' i emnefeltet og husk at skrive, hvor billedet er taget.

Læs også Efterårsferie: Kampen om kunderne er uhyggelig