En ristet med det hele, tak.

Det er, hvad Emil Johannesson skal bestille i de tre fynske pølsevogne, som han skal teste for os.

Emil Johannesson er Fyns bedste hotdogspiser. Han har ad flere omgang været finalist ved DM i hotdogspisning og fået placeringer i top tre.

- Jeg har spist rigtig mange hotdogs i mit liv. Så jeg synes selv, jeg har en god idé om, hvordan en god hotdog skal smage og se ud. Emil Johannesson

Til danmarksmesterskaberne har Emil Johannesson før spist 28 hotdogs på 15 minutter. Men i denne test er hans mål ikke kvantitet, men kvalitet.

- En rigtig god hotdog for mig, det er en hotdog, hvor pølsen den sprækker, og brødet er varmt og ikke for blødt. Den må godt have rigeligt med sennep, ketchup og remoulade på - og moderat med ristede løg og rå løg. Og så skal den selvfølgelig have pickles ovenpå, siger Emil Johannesson.

Han glæder sig til at besøge fynboernes favoritvogne.

- Det jeg forbinder med en god tur til en pølsevogn, det er, at personalet er smilende og glade - og at der bare er dejlig stemning inde i pølsevognen. At man lige får en sludder for en sladder og får en hotdog - og så labber man videre med en god mavefornemmelse.

Det er lækkert at få en hotdog nede ved pølsemanden. Det kan jeg godt lide. Emil Johannesson

Inden vi besøger første stop, får du her et kort overblik over udviklingen for de fynske pølsevogne.