Her er Fyns fire smukkeste herregårde

I løbet af de næste to uger kan du være med til at kåre Danmarks smukkeste herregård, og med i kapløbet om at vinde er fire fynske herregårde.

Det drejer sig om Glorup i Nyborg, Hagenskov i Assens, Hesselagergaard i Svendborg og Krengerup i Assens.

I alt 17 herregårde er nomineret på landsplan. Alle 17 kandidater er fredede og består af enestående hovedbygninger, voldgrave, parker og historiske driftsbygninger. Herunder finder du flere oplysninger om de fire fynske herregårde.

Glorup Gods

Glorup blev i 1765 omdannet til et barokslot med fire lave, hvide længer. Foto: Historiske Huse

Som den eneste herregård i landet er Glorup på Sydøstfyn repræsenteret i Kulturministeriets kulturkanon over de mest uomgængelige danske kunstværker.

Stedet var oprindeligt en renæssancegård, men blev i 1765 omdannet til et barokslot med fire lave, hvide længer.

Det var den berømte danske og franske hofarkitekt Nicolas Henri-Jardin, der stod for omdannelsen og den samtidige anlæggelse af en landets første romantiske haver – en såkaldt ”anglo-kinesisk” have.

Hagenskov Gods

Hagenskov ligger i et idyllisk landskab omgrænset af et større romantisk haveanlæg med enge, overdrev, træer og marker. Foto: Historiske Huse

Hagenskov ligger sydøst for Assens og er placeret højt i et idyllisk landskab omgrænset af et større romantisk haveanlæg med enge, overdrev, træer og marker.

Hagenskovs nuværende hovedbygning er opført i klassicistisk stil i 1770’erne tegnet af arkitekt G.E. Rosenberg. Stedet er et af de fremmeste eksempler på denne periodes arkitektur herhjemme.

Hesselagergaard Gods

Hesselagergaard blev opført mellem 1538 og 1580. Foto: Historiske Huse

På Sydfyn ligger Hesselagergaard, der er en imponerende renæssancefæstning opført mellem 1538 og 1580.

Hovedbygningen blev opført til Christian den tredjes kansler, Johan Friis.

Krengerup Gods

Den nuværende hovedbygning på Krengerup Gods er opført i 1772. Foto: Historiske Huse

Krengerup Gods er en repræsentant for klassicismen i Danmark, og den nuværende hovedbygning er opført i 1772 af Hans Næss, der var en elev af den danske og franske hofarkitekt Nicolas-Henri Jardin.

Hovedbygningen ligger for enden af et storslået gårdrum omkranset af avlsbygninger i gulkalket bindingsværk.

Præsident: Vigtigt stykke danmarkshistorie

Flere af de 17 nominerede steder på landsplan er åbne for offentligheden og kan bruges til blandt andet bryllupper, teater og koncerter.

Historiske Huse, der står bag konkurrencen, arbejder for at skaffe bedre økonomiske forhold for bevaringsværdige og fredede bygninger. Ifølge Birthe Juel, der er præsident for Historiske Huse, fortæller de danske herregårde et vigtigt stykke danmarkshistorie.

- Det kræver en stor indsats at finde midler til de mange fredede bygninger, som kun i meget begrænset omfang kan tilpasses moderne behov, siger Birthe Juel.

- Vi håber derfor, at kampagnen vil skærpe opmærksomheden også fra politisk side. Håbet er, at herregårdsejerne kan få bedre vilkår til at passe på disse enestående steder. Samtidig håber vi også, at herregårdsejerne vil fortsætte den gode udvikling, hvor flere og flere mennesker får mulighed for at opleve denne form for kulturarv i øjenhøjde, fortsætter hun.

Herregårdene, der deltager i konkurrencen, er udvalgt af fire eksperter fra Historisk Huse. Konkurrencen løber fra 22. oktober til 2. november.

Du kan stemme på din favoritherregård her. Vinderen offentliggøres 5. november.