Sundhedsreform: Odense bliver centrum for fynsk sundhedsfællesskab

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen præsenterer regeringen onsdag sit længe ventede udspil til en sundhedsreform.

Den er flere gange blevet udskudt.

Statsministeren siger på pressemødet for udspil til en ny sundhedsreform følgende om fremtiden for regionsrådsmedlemmerne:

- Den her reform starter et år før udløbet af den nuværende valgperiode. Så vi siger farvel til regionsrådsmedlemmerne et år før valget og ønsker så, at de eksisterende regionsrådsformænd påtager sig opgaven som formand for de fem bestyrelser i den første valgperiode på tre år, altså to år inden det der ellers vil være den næste valgperiode.

- Alle Folketingets partier vil blive indkaldt til forhandlinger med det formål at lande en aftale i løbet af foråret, siger statsministeren.

På fredag vil regeringen offentliggøre et særskilt udspil om, hvordan man sikrer, at der er den nødvendige arbejdskraft til rådighed på sundhedsområdet fremover. Det fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på pressemødet om sundhedsudspillet.

Regeringen vil oprette et nyt landsdækkende lægevagtnummer 113 ved ikke-livstruende sygdom. Det fremgår af regeringens udspil til en sundhedsreform.

Odense bliver centrum

Odense bliver centrum for fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Middelfart Kommune bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

Regionshovedsædet i Vejle bliver hjemsted for den nye syddanske sundhedsforvaltning, hvor den nuværende regionsrådsformand Stephanie Lose bliver formand.

Fyn bliver delt i to. Middelfart bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.