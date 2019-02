Efter intern kritik: Her er Jane Heitmanns svar

19 anonyme spørgsmål i Folketinget har fået en række Venstrepolitikere til at rette kritik mod partifællen Jane Heitmann.

Mandag aften kunne Jyllands-Posten fortælle, at det var Venstres egen sundhedsordfører i Folketinget, Jane Heitmann, der stod bag spørgsmålene til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) om regionspolitikeres rejser, lønninger, udgifter til taxakørsel og en række andre ting.

Kritikken går især på, at spørgsmålene syner at være stillet for at skabe mistillid til regionsrådspolitikere - og at de derfor ikke burde være stillet anonymt. Flere understreger, at det er normalpraksis at sætte afsender på spørgsmål til ministre.

Læs også Vækker vrede: Stillede anonyme spørgsmål om udgifter til rejser, iPads og taxakørsel

Svarer nu på kritik

TV 2/Fyn har i løbet af tirsdag været i kontakt med Jane Heitmann, der ikke ønsker at stille op til et TV-interview, fordi hun er på ferie.

Men tirsdag eftermiddag kom hun med en udtalelse på SMS til TV 2/Fyn, hvor hun nu svarer på kritikken fra baglandet.

tir. 12. feb. 10:21 Journalist, Cecilie Nisgaard Kære Jane Heitmann,

Jeg har forsøgt at ringe til dig angående de 19 spørgsmål, som du har stillet anonymt til økonomi - og indenrigsministeren.

Vi er på TV 2/Fyn oprigtigt nysgerrige efter at høre, hvorfor du gerne vil have svar på de 19 spørgsmål, som du har stillet anonymt til økonomi - og indenrigsministeren?

Jeg vil høre, om du vil stille op til et interview til TV 2/Fyn. Vi kan komme ud til dig eller du kan komme her?

Jeg ser frem til at høre fra dig. Mvh. Cecilie Nisgaard, TV 2/Fyn.

tir. 12. feb. 14:52 Jane Heitmann Hej. Tak for din SMS. Jeg er i udlandet på vinterferie. Herunder svar på din henvendelse: Det er helt normalt, at der bliver stillet spørgsmål i udvalgene uden navn. Og alle udvalgsmedlemmer kan få at vide, hvem der har stillet spørgsmålene. Jeg har stillet spørgsmålene om regionernes drift og administration, fordi jeg har haft et ønske om at få konkret viden og et faktuelt grundlag at debattere ud fra. For mig har det været vigtigt at kunne forholde mig faktuelt til de spørgsmål om regionernes drift og administration, som jeg bliver mødt af til debatter rundt omkring. Vi ønsker jo at flytte penge fra netop administration og drift til eksempelvis ansættelse af mere sundhedsfagligt personale på sygehusene og i kommunale sundhedshuse over hele landet. Jeg har noteret mig, at spørgsmålene har vakt forundring og nogen har følt sig mistænkeliggjort. Det har naturligvis ikke været min hensigt. Derfor har jeg valgt at trække spørgsmålene. Bh Jane

Her er de 19 spørgsmål

Sagen er en del af den debat om regionernes fremtid, der har kørt i flere måneder. Som led i regeringens sundhedsudspil er det blevet foreslået, at regionerne nedlægges. Midt i den debat stillede Jane Heitmann de 19 anonyme spørgsmål. Langt de fleste handler om regionspolitikernes udgifter.

- Det er svært ikke at se en sammenhæng og tænke den tanke, at det skal bruges til at miskreditere folk, som man er politisk uenig med. Det synes jeg er dybt usympatisk, lyder det fra Venstre-regionsrådsmedlem og gruppeformand i Region Syddanmark Bo Libergren.

Tryk på boksen nedenfor for at læse spørgsmålene.



Læs også TV 2 erfarer: Regeringen vil nedlægge regionsrådene

Spørgsmålene Hvilke udvalgsture har regionsråde været på siden 1. januar 2015, og hvad er formålet med hver enkelt tur? Hvor meget tjener de fem regionsrådsformænd, når man medregner øvrige hverv og indkomst i relation til regionsrådsarbejdet, herunder også værdien af tjenestebil? Hvem er de 25 regionsrådspolitikere, der tjener mest på lønnede hverv udover regionsrådsvederlaget? Hvor mange penge har hver af de fem regioner brugt på udvalgsrejser i 2015, 2016, 2017 og 2018, herunder udgifter til kost, drikkevarer og logi? Hvor mange af de 500-800 medarbejdere, der bliver berørt af sundhedsreformen, er administrativt ansatte? Hvor mange regionsrådsmedlemmer er samtidig medlem af et byråd og/eller Folketinget? Hvor mange penge bruger regionerne på taxakørsel om året? Hvor mange regionsrådsmedlemmer har en sundhedsfaglig uddannelse? Hvad svarer vederlaget for et regionsrådsmedlem til per møde? Hvem er de 25 politikere, der har de største indkomster fra hverv og regionsrådsvederlag, og hvor meget tjener de om året? Hvor stor er andelen og antallet af regionernes administrativt ansatte, der arbejder i kommunikations- eller presseafdelingen? Hvad er størrelsen på godtgørelser til landets regionsrådsmedlemmer fordelt på hver region for hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018, og hvor meget er der blevet godtgjort på henholdsvis taxakørsel, befordring i egen bil, fly, øvrig transport, avisabonnementer, internet, telefon, kurser og konferencer? Hvad har Danske Regioner betalt til Kjeld Møller Pedersen i honorar for oplæg, forskningsprojekter og lignende? Hvor meget anvender regionerne årligt på administration? Hvor mange regionsrådsmedlemmer er fuldtidsbeskæftigede i sundhedsvæsenet? Hvor meget er der blevet brugt på indretning af regionsrådsformændenes kontorer siden 2007 i hver af de fem regioner? Hvor mange penge bruger regionerne på avisabonnementer om året? Hvor mange regionsrådsmedlemmer får stillet en eller flere af følgende ting til rådighed af en af de fem regioner: iPads, avisabonnement, telefon, taxakort og tjenestebil? Hvor meget tjener ledelsen i Danske Regioner, og hvor meget tjener direktøren for Danske Regioner? Se mere

Kritik fra egne partifæller

Spørgsmålene var stillet anonymt, og da det kom frem, at afsenderen var Venstres egen sundhedsordfører i Folketinget, Jane Heitmann, fik det en lang række af Venstres politikere til at undre sig.

Blandt andet regionsrådsmedlem og gruppeformand i Region Syddanmark Bo Libergren. Han frygter, at spørgsmålene er stillet for at skabe splid mellem regionens politikere og befolkningen, efter regionerne er foreslået nedlagt.

- Jeg bemærker særligt, at de er stillet anonymt, og det undrer mig i den grad. Så kan man kun spekulere over, om formålet med at få samlet de her oplysninger er at udstille folkevalgte og prøve at appellere til en lille misundelse, siger Bo Libergren.

Også regionsrådsformand Stephanie Lose (V) undrer sig over Heitmanns spørgsmål.

- Jeg har svært ved at se, at man kan bruge den her slags spørgsmål til andet end at forplumre den debat, der bør være om, hvorvidt vi skal have et regionalt demokrati eller ej, siger regionsrådsformanden tirsdag til TV 2/Fyn.



Læs også Venstremand forarget over fynskvalgt partifælle: - Mærkeligt og fordækt