Fynsk landsholdsspiller i blindesport: - Her er jeg ikke Juliane, der har et synshandicap

Juliane Lund gik på to måneder fra komplet nybegynder til landsholdsspiller i sporten goalball. Det var med en vis skepsis, hun overhovedet forsøgte sig med spillet, der er et boldspil specielt designet til blinde og svagtseende.

Den 17-årige gymnasieelev var kun 13 år, da hun fik konstateret øjensygdommen stargardt. Det er en sygdom, der angriber øjnenes nethinde og gør, at midten af ens synsfelt bliver dårligt.

Det betyder, at Juliane Lund i dag kun har seks procent af sit syn tilbage.

- Jeg var rigtig ked af det de første dage, men jeg var også rigtig positiv. Jeg tænkte: I det mindste bliver jeg ikke blind lige nu, og jeg kan heldigvis gå rundt og være mig selv. Jeg er ikke blevet en anden person, bare fordi jeg har fået et synshandicap, siger hun til TV 2/Fyn.

Hvad er goalball? Goalball er en sport specielt designet til blinde og svagtseende. Hvert hold har tre spillere. Spillet foregår på en bane, der er 18x9 meter. I hver ende af banen står ni meter brede mål, der måler 1,3 meter i højden. Bolden, man spiller med, har en klokke i midten, så spillerne kan høre, hvor den er. Formålet er kort og godt at kaste bolden i modstanderens mål og blokere bolden, når modstanderen kaster.

Frem til, at hun fik konstateret stargardt, havde Juliane Lund stort set spillet håndbold hele sit liv.

Det blev hun dog nødt til at stoppe med, efter sygdommen tog så meget af hendes syn, at hun ikke længere kunne spille.

Skeptisk i begyndelsen

Juliane Lunds synskonsulent kom med et forslag til en sport, der kunne erstatte håndbold: Hvad med at begynde til goalball? Den idé var hun dog i første omgang ikke særlig imponeret over.

- Jeg var faktisk rigtig negativ omkring det til at begynde med, siger Juliane Lund.

I oktober sidste år gav hun det dog alligevel et forsøg, og det skulle vise sig at være en god idé. Allerede i december var hun til sin første landsholdstræning, og i januar var hun med landsholdet i Finland for at spille landskamp.

- Det viste sig, at det jo bare en den sjoveste sport og de fedeste mennesker, man møder, og man lærer simpelthen så meget af det, siger hun.

- Her er jeg ikke Juliane, der har et synshandicap. Her er jeg faktisk en af dem, der ser bedst. Så det er bare fedt, at man lærer en masse ting om en anden livsform fra de andre, som er mere svagtseende, end jeg er, siger hun.

Og selvom der er mange ting, der adskiller håndbold og goalball, var der ting, Juliane Lund kunne tage med over i sin nye sportsgren.

- Jeg havde en rigtig god håndboldarm, så jeg havde lidt mere kraft end de fleste andre nybegyndere. Og så er jeg høj, så jeg dækker meget af banen, siger hun.

- Jeg er blevet meget gladere

Om to uger rejser Juliane Lund med resten af landsholdet til Rostock i Tyskland, hvor europamesterskaberne i goalball skal afgøres.

Første kamp er mod Rusland. Og netop den slags oplevelser håber hun på mange flere af.

Hvad drømmer du om for fremtiden?

- Det er et svært spørgsmål, for jeg ved ikke, hvad jeg kan. Jeg drømmer jo om at få en almindelig uddannelse ligesom de fleste andre unge. Men jeg drømmer også om at komme til en hel masse af de store turneringer.

Turnereingen i Rostock begynder 9. oktober. Både det danske kvinde- og herrelandshold i goalball har tidligere vunder EM.