Valgkampens dag 14: Her er mandagens fynske valgarrangementer

Dagen efter det store Valgfolkemøde på TV 2 i Odense fortsætter valgkampen for fuld fart her på Fyn.

Der er en lang række valgrelaterede begivenheder, og herunder kan du se flere af dem.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 14. dag.

Hvad: Hvordan lyder den politiske debat, når den kickstartes af en politisk teaterforestilling?

Skuespiller, Christian Gade Bjerrum, er klar på scenen for at undersøge “Folketingskandidaten” med alt hvad det indebære af politik, mod, tvivl, selviscenesættelse, kamp, krig, demokrati og kærlighed.

Herefter vil lokale folketingskandidater debattere politik hele tiden med afsæt i teaterforestillingen om livet som folketingskandidat.

Blandt publikummer er ungdommen i form af højskoleelever, som får den politiske debat at opleve i langt mere performativt og kunstnerisk rum.

Hvem:

Kim Aas - Socialdemokratiet

Ole Pedersen - Venstre

Line Gessø - Alternativet

Søren Hillers - Radikale

Gert Dyrn - Klaus Riskær Pedersen

Renè Jørgensen - Dansk Folkeparti

Carsten Bach - Liberal Alliance

Caroline Lauritsen - Konservative

Vibeke Syppli Enrum - Enhedslisten

Hvornår: Klokken 19.00-21.30

Hvor: Ryslinge Højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge

Hvad: Vælgermøde på skolerne i Oure

Skolerne i Oure vil gerne afholde vælgermøde for vores knap 800 elever på Oure Efterskole og Oure Kostgymnasium og ligeledes åbne vælgermødet op for lokalbefolkningen i vores nærområde.

Debatten vil handle om bæredygtighed i fremtidens samfund og uddannelse, krav og forventninger til ungdommen.

Hvem:

Lars Chr. Lilleholt, Venstre

Mai Mercado, Konservative

Rasmus Helveg Petersen, Radikale

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti

Jesper Kiel, Enhedslisten

Hvornår: Klokken 16-18

Hvor: Skolerne i Oure. Idrætsvej 1. 5883 Oure.

Hvad: En sundhedssektor i forandring – Kommer psykiatrien med?

Patienter med visse psykiske sygdomme lever gennemsnitligt 20 år mindre end resten af befolkningen. Kan vi som velfærdssamfund acceptere at have patientgrupper, som har en forventet levealder sammenligneligt med dem i nogle tredjeverdenslande?

Hvem:

Jane Heitmann, Venstre

Camilla Hersom, Radikale

Psykiater og næstformand i PsykoSocial Tænketank Bodil Andersen vil med et fagligt indlæg lægge op til den politiske debat.

Hvornår: Klokken 19-21

Hvor: Kulturmaskinen – Lokale: Frølageret, Farvergården 7, 5000 Odense C

Hvad: Debatarrangement tilrettelagt i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd

Hvem:

Bettina Signe Stick, Dansk Folkeparti

Kasper Philbert, Enhedslisten

Rolf Gøtze, Klaus Riskær Pedersen

Roya Moore, Konservative

Simon Lavdal- Pedersen, KristenDemokraterne

Ken Nørregaard, Liberal Alliance

Søren Hillers, Radikale

Anders Funch, SF

Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet

Araz Khan, Venstre

Hvornår: Klokken 12.00-13.30

Hvor: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Teglgårdsparken 104, 5500 Middelfart

Hvad: Valgdebat på Midtfyns Gymnasium

Hvem:

Victoria Valesquez, Enhedslisten

Rene Jørgensen, DF

Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre

Kim Aas, Socialdemokratiet

Rasmus Helveg, Radikale

Stine Helles, Alternativet

Hvornår: Klokken 12.00-13.30

Hvor: Midtfyns Gymnasium, Holmehøjvej 4, 5750 Ringe