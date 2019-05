Gid mågerne skider på den: Her er nogle af de kunstværker, der har skabt polemik

Tirsdag formiddag blev kunstværket Aur"0"a officielt indviet i Glamsbjerg. Det består af otte mure placeret på en plæne foran Vestfyns Gymnasium.

Nogen har fra starten været begejstret for kunsteren FOS's værk og kaldt det "megasejt", mens andre mener, at det er en gang "murstensværk, der skænder", og så er det "fuldstændig malplaceret."

- I starten kunne jeg ikke lide det. Men vi har vænnet os til det efterhånden, lyder det fra gymnasiets nabo Karen Marie Jørgensen.

Det eneste, du kan håbe på, er, at den glider ud i søen på et eller andet tidspunkt, og mågerne skider på den Kurt Madsen, Ringe

Men det er ikke første gang, at et kunstværk har delt vandene blandt fynboerne.

I Ringe var byen på den anden ende, da det kom frem, at der skulle bygges en 60 meter bred kunstbænk af beton ved Ringe Sø.

800 indbyggere skrev under for at protestere mod Poul Ingemanns kunstbænk, og én af de skarpeste kritikere af kunstbænken var Kurt Madsen, som var med til at stifte Foreningen til bevarelse af Ringe Sø.

Men trods protester og borgermøde blev kunstbænken indviet i december 2015.

- Du kan jo ikke gøre noget. Den står her jo. Det eneste, du kan håbe på, er, at den glider ud i søen på et eller andet tidspunkt, og mågerne skider på den, lød det fra Kurt Madsen under indvielsen i 2015.

En fuser i Middelfart

For 11 år siden var det et stykke vandkunst til en million kroner, der vakte opsigt i Middelfart.

Det er det mest talentløse, jeg længe har set. Jan Jensen, Middelfart

43 dysser sprøjtede forstøvet vand ud på det nye torv i byen.

- Jeg synes, kunst er for stort et ord. Det er det mest talentløse, jeg længe har set. Det kan ikke bruges til noget som helst. Jeg synes, det er en skandale, fortalte Jan Jensen fra Middelfart til TV 2/Fyn dengang.

Selv byens politikere var skuffet over resultatet. De havde forventet et springvand med fylde.

- Jeg har vel fået et dysseanlæg, som i en grønthandler, sagde venstremanden Niels Bebe, der var formand for Teknik- og ejendomsudvalget dengang.

Kommunal voldtægt

I Rudkøbing skabte en stor grøn larve i Ørstedsparken debat. I november sidste år valgte ukendte gerningsmænd så at tage sagen i egen hånd - og larven blev overmalet med ordene:

Kommunal voldtægt af parken - fjern den skændsel.

- Jeg synes, den er grim. Den hører til på en legeplads. Den hører ikke til her i parken. Men man skal ikke lave hærværk på den, fortalte Thomas Sørensen fra Rudkøbing til TV 2/Fyn.