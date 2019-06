Fynsk højborg: Her er Stram Kurs større end Radikale og Alternativet

Stram Kurs kom som bekendt ikke ind i Folketinget efter onsdagens valg. Med 1,8 procent af stemmerne nåede de ikke spærregrænsen på to procent, som udløser fire mandater og en plads på Christiansborg.

På Fyn satte 5.925 fynboer kryds ved partiet, hvilket svarer til 1,9 procent af stemmerne.

Et sted på Fyn viste især stor procentvis tilslutning til Stram Kurs.

Ved valgstedet Klinte, som tilhører den nordfynske kreds, fik Rasmus Paludans parti 4,6 procent af stemmerne, hvilket svarer til, at 27 stemmeberettigede satte deres kryds ud for Stram Kurs.

Der er i alt 717 personer i Nordfynskredsen, som kan stemme. Den mulighed udnyttede 600 af de stemmeberettigede, og her var der altså nogle af de stemmer, der gik til Stram Kurs.

Har gjort sig bemærket

Gennem den fire uger lange valgkamp har Rasmus Paludan forsøgt at gøre sig bemærket gennem flere demonstrationer rundt i landet heriblandt Fyn.

Partilederen forsøgte ad tre omgange at afholde demonstrationer på Bøgetorvet i Vollsmose i sidste uge, men alle tre blev aflyst af politiet, da man frygtede for Rasmus Paludans sikkerhed.

Dengang udtryke Stram Kurs' kandidat på Fyn stor utilfredshed med en af aflysningerne.

- Det her er virkelig et bevis på, at staten ikke har monopol på visse voldsområder i Danmark. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi har taget de her befolkningsgrupper ind i første omgang. De styrer og dikterer bestemte områder, så politikere eller politi ikke kan færdes i de områder, siger han.

Trods en stor mediebevågenhed omkring partiet gennem hele valgkampen var det ikke nok til at komme i Folketinget. Den højeste stemmeprocent, Stram Kurs opnåede på Fyn, var altså i Klinte med 4,6 procent svarende til 27 stemmer.

Til sammenligning fik SF samme stemmeantal fra valgstedet, mens Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti fik henholdsvis 30, 37 og 68 stemmer. Helt i toppen endte Venstre med Socialdemokratiet lige i hælene.